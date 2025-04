Dumitru Dragomir pregătește o nouă afacere de milioane de euro: „Un teren micuț, în centrul Bucureștiului!”. Cum i-a pus bețe-n roate fostul primar Clotilde Armand

chiar și la ani de zile după ce a părăsit lumea fotbalului. în mai multe domenii și pune la cale o nouă mișcare răsunătoare.

Dumitru Dragomir și noua afacere pusă la cale

Dumitru Dragomir este cunoscut pentru afacerile sale. Fostul conducător din fotbalul românesc s-a orientat către domenii total opuse față de sportul rege din țara noastră, având atât afaceri alimentare cât și imobiliare.

În direct la emisiunea „Profețiile lui Don Mitică”, fostul șef LPF a dezvăluit ultima sa mutare pe care o pregătește, povestind ulterior și despre conflictul avut cu fostul primar Clotilde Armand.

„E foarte greu acolo!”

„Ce-ai făcut și până la ora asta de ai obosit?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Cristi Coste. „Păi am avut foarte mult de lucru. Am avut ședință cu arhitecții pentru un nou proiect și de vreo trei ore am stat… mă durea cocoașa de la atâtea calcule…”, a răspuns inițial Dragomir.

„Ai plecat undeva lunea trecută să negociezi ceva? S-a lipit ceva?”, a întrebat ulterior moderatorul. „Nu, nu s-a lipit nimic. Am văzut un pământ. Vine în fel de fel de oameni.

Dacă e gheșeft, îl iau. Dacă nu-i gheșeft. Și dacă e poziție bună. În centru acolo, micuț… e foarte greu acolo. Trebuie puz (Plan urbanistic zonal nr.) și cu puzurile e nasol”, a spus apoi Dumitru Dragomir.

Conflictul cu Clotilde Armand. De la ce a pornit totul: „24 de ani nu s-a legat nimeni de mine!”

Mitică și-a continuat apoi discursul: „Acum 25 de ani, când am luat hotelul, cu lot cu parcare, gard, cu tot, am plătit… Parcarea nu era a mea, era a Primăriei Capitalei. 24 de ani nu s-a legat nimeni de mine. Și a venit de la primărie, după 24 de ani, care nu era nici gardul meu, nici terenul meu. A venit Clotilda cu niște buldozere și a intrat în gard!”

„Erai la hotel când a venit atunci?”, a întrebat Cristi Coste. „Da. Nu i-am zis nimic. A așteptat scandalul cu mine ca să… Avea nevoie de scandal neapărat atunci. Eu mi-am dat seama că e un act politic. Nu i-am zis nici bună ziua, nici nimic. Am intrat în hotel. M-am interesat după aia. Bă, frate, ce aveți cu gardul meu? Că nu e nici… Eu plătesc chirie la primărie. Este gardul Primăriei Capitalei. Este parcarea Primăriei Capitalei. Ce aveți cu mine?

„Doamnă, nu sunt eu vinovat. Clotilda, blestemați-o pe aia!”

Dom’le, ei au greșit. Au crezut că e a lor. Clotilda a crezut că… Era în sectorul unu, dar ținea de Primăria Capitalei. Mi-a lăsat așa ca să vezi niște gropi. O bătrână și-a luxat piciorul, a venit la hotel pe mine să mă înjure. Doamnă, nu sunt eu vinovat. Clotilda, blestemați-o pe aia. Ca aia a dat gardul jos. Ca să-l fac la loc acum, trebuie să mă duc la Primăria Capitalei, să iau aprobare, care nu-mi dă în viitor, într-un an de zile, cred, ca să-l facă. Nu mai fac. Dar nici gropile alea nu le pot…

Zice lumea că ce e cu gropile alea în jurul parcării hotelului? Mă trimite la pușcărie, așa e legea, pe domeniul public nu poți face nimic. Aprobări Care nu vin niciodată. Dar eu plătesc taxe extraordinar sectorului unu și primăriei capitalei. Reține ce spun. Și ei au venit, fii atent. Le-am cerut explicații. Pentru ce mi-ați făcut asta? A fost cu treizeci de centimetri în lateral gardul.

„Urmărea cum săpau ăia. Ai mai pomenit așa ceva?”

Păi doamnă, dar în două și patru de ani nu v-ați dat seama, niciun primar până acum. Și nu l-am făcut eu. Așa l-am preluat. Pentru asta îmi plătesc chirie. Acum cum mai plătesc chirie? Că nu mai e gard. Ar trebui să-mi diminueze chiria. Nu-i mai interesează. Clotilda a avut nevoie politic de scandal, care nu l-a avut cu mine. Dar eu am rămas cu gropile!”, a povestit Mitică.

„Tu ai avut vreodată vreo discuție nea Mitică față în față cu Clotilde?”, a mai întrebat Cristi Coste. „Nu, niciodată. Ea a așteptat, a venit la hotel, în față la hotel. Și urmărea cum săpau ăia. Ai mai pomenit așa ceva? Cum dădeau cu buldozerul în gard.

„Un funcționar public te face praf măi frate”

Știam că nu e al meu gardul, dar dacă era al meu, îi împușcam. Dacă era proprietatea mea. De exemplu, dacă intra Clotilda în hotel și făcea scandal, o aruncam de la etaj! Dacă vreau să repar, îmi face dosar penal și mă duc la pușcărie. O reparație, pentru că este în fața hotelului care plătesc taxe la primărie!”, a spus Dumitru Dragomir.

„Câtă putere are un funcțional public?”, a întrebat pe final moderatorul emisiunii. „Te face praf mai frate. Mă, un funcțional public, dacă vrea îți dă aviz, dacă nu vrea, nu îți dă aviz!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.