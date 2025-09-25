Dumitru Dragomir, previziune sumbră pentru un cunoscut partid din România: „Cade din cauza măsurilor lui Bolojan. Suntem cu toții niște tâmpiți”

Indiferent de deznodământul politic şi social al situaţiilor tensionate legate de aplicarea măsurilor de austeritate, Dumitru Dragomir vede un mare pierzător după ce apele se vor mai linişti.

„Nicuşor Dan joacă bine de tot”

de pe scena politică în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică” şi a apreciat prestaţia şefului statului. „Nicușor Dan joacă bine de tot, n-are nimeni ce să-i facă”, a spus fostul deputat. „Cu toate că văd că urcă puternic George Simion”, a adăugat el.

Cât priveşte reacţia publică, Dumitru Dragomir a afirmat în stilu-i caracteristic: „Suntem cu toţii nişte tâmpiţi. Să spun de ce. PSD a luptat pentru prelungirea plafonării preţului la alimentele de bază. S-a prelungit datorită PSD-ului. Ştii cine sunt cei care sunt înjuraţi? PSD-ul. Când a mărit pensiile, salariile, în cine dădeau toţi? În PSD”.

„Deşi n-are nicio vină, o să cadă din cauza măsurilor luate de Bolojan”

Dincolo de acest aspect, Oracolul de la Bălceşti vede un mare pierzător în urma întâmplărilor de pe scena politică. „E păcat de PNL, pentru că din cauza măsurilor luate de Bolojan PNL-ul o să cadă. Şi n-are nicio vină”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, Dumitru Dragomir a apreciat că premierul afirmând că va pleca din funcţie în cazul în care nu va fi susţinut în aplicarea planului său de măsuri de austeritate. Fostul om de fotbal consideră că astfel de declarații nu fac decât să împartă țara în două.

„Vezi, asta este o mare greşeală, că a spus că demisionează. Şantajul politic te distruge, pentru că presa nu te lasă în pace. În momentul când spui ‘Îmi dai caşcavalul, fac. Nu-mi dai caşcavalul, nu fac’, împarte iar ţara în două. Jumătate contra, jumătate pro”, a mai spus Dragomir.

