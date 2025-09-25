News

Dumitru Dragomir, previziune sumbră pentru un cunoscut partid din România: „Cade din cauza măsurilor lui Bolojan. Suntem cu toții niște tâmpiți”

Dumitru Dragomir a anticipat în emisiunea "Profeţiile lui DON Mitică" efectele pe care le va avea asupra electoratului măsurile luate de Ilie Bolojan
Daniel Spătaru
25.09.2025 | 14:04
Dumitru Dragomir previziune sumbra pentru un cunoscut partid din Romania Cade din cauza masurilor lui Bolojan Suntem cu totii niste tampiti
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir spune ce partid va avea de suferit din cauza măsurilor luate de Ilie Bolojan Foto: colaj Fanatik

Indiferent de deznodământul politic şi social al situaţiilor tensionate legate de aplicarea măsurilor de austeritate, Dumitru Dragomir vede un mare pierzător după ce apele se vor mai linişti.

ADVERTISEMENT

„Nicuşor Dan joacă bine de tot”

Dumitru Dragomir a analizat jocurile de pe scena politică în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică” şi a apreciat prestaţia şefului statului. „Nicușor Dan joacă bine de tot, n-are nimeni ce să-i facă”, a spus fostul deputat. „Cu toate că văd că urcă puternic George Simion”, a adăugat el.

Cât priveşte reacţia publică, Dumitru Dragomir a afirmat în stilu-i caracteristic: „Suntem cu toţii nişte tâmpiţi. Să spun de ce. PSD a luptat pentru prelungirea plafonării preţului la alimentele de bază. S-a prelungit datorită PSD-ului. Ştii cine sunt cei care sunt înjuraţi? PSD-ul. Când a mărit pensiile, salariile, în cine dădeau toţi? În PSD”.

ADVERTISEMENT

„Deşi n-are nicio vină, o să cadă din cauza măsurilor luate de Bolojan”

Dincolo de acest aspect, Oracolul de la Bălceşti vede un mare pierzător în urma întâmplărilor de pe scena politică. „E păcat de PNL, pentru că din cauza măsurilor luate de Bolojan PNL-ul o să cadă. Şi n-are nicio vină”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, Dumitru Dragomir a apreciat că premierul Ilie Bolojan a făcut o mare greşeală afirmând că va pleca din funcţie în cazul în care nu va fi susţinut în aplicarea planului său de măsuri de austeritate. Fostul om de fotbal consideră că astfel de declarații nu fac decât să împartă țara în două.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

„Vezi, asta este o mare greşeală, că a spus că demisionează. Şantajul politic te distruge, pentru că presa nu te lasă în pace. În momentul când spui ‘Îmi dai caşcavalul, fac. Nu-mi dai caşcavalul, nu fac’, împarte iar ţara în două. Jumătate contra, jumătate pro”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte,...
Digisport.ro
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"

Dumitru Dragomir, previziune sumbră pentru un cunoscut partid din România: "Cade din cauza măsurilor lui Bolojan. Suntem cu toții niște tâmpiți"

CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului...
Fanatik
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Politicianul care e demisionat din AUR și l-a acuzat pe George Simion că...
Fanatik
Politicianul care e demisionat din AUR și l-a acuzat pe George Simion că a transformat partidul într-o „panaramă” a fost executat silit. Cum s-a ajuns în această situație
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute...
Fanatik
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gică Hagi, demolat în direct: 'Nu mă interesează asta'
iamsport.ro
Gică Hagi, demolat în direct: 'Nu mă interesează asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!