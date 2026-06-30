Dumitru Dragomir, prima reacție după ce Legea Paraschiv a intrat în vigoare: „Îl felicit! E cea mai bună lege din Europa! Eu am făcut-o singur”

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Dumitru Dragomir (80 de ani) se bucură de privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile și jocurile sportive. Chiar dacă în trecut a fost asociat cu forma inițială a actului normativ, fostul președinte îl laudă pe Ciprian Paraschiv (51 de ani) și consideră că legea avea nevoie de îmbunătățiri.

Dumitru Dragomir aplaudă Legea Paraschiv

iniţiată de Ciprian Paraschiv şi adoptată de către Camera Deputaților, elimină o mare parte din prevederile care restrângeau excesiv drepturile spectatorilor. „De asta sunt legi în țara asta, să fie îmbunătățite. Foarte bine că au modificat-o și bravo lor. Pe mine mă respectă suporterii, am mers la Berca acolo și s-a ridicat toată tribuna în picioare, marea majoritate nu îmi poartă pică pentru legea asta. E bine că nu mai dau torțe. Îl felicit pe Ciprian Paraschiv că a îmbunătățit legea”, a transmis „Oracolul de la Bălcești”.

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Mesaj de onoare pentru Ciprian Paraschiv: „Cum să îi port pică?”

Dumitru Dragomir a ținut să îl felicite în mod direct pe Ciprian Paraschiv pentru amendamentele pe care le-a adus legii. În același timp, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a revendicat din nou paternitatea formei inițiale a legii, despre care spune că reprezintă un reper la nivel european.

Modificările aduse Legii 4/2008 au fost inițiate de deputatul Ciprian Paraschiv și urmăresc actualizarea cadrului legislativ privind organizarea competițiilor sportive și relația dintre autorități, organizatori și suporteri. „Oracolul de la Bălcești” este de părere că noile prevederi completează în mod inspirat legea pe care susține că a construit-o și vede în aceste schimbări un pas înainte pentru fotbalul românesc.

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„Sunt modificări bune și eu îl admir pentru asta, bravo lui. Cum sa îi port pică? E om de fotbal și am o impresie foarte bună despre el. Îmi pare bine că modificările au fost făcut de un fost fotbalist care a fost și bun. E cea mai bună lege din Europa și a fost făcut doar de mine, un singur om, nu de un grup parlamentar. Aveți idee ce înseamnă faci o lege singur? Chiar dacă din umbră m-au mai ajutat Jandarmeria și alții, Antonescu. Am drept de autor asupra ei”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.