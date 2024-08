Dumitru Dragomir, profeție șocantă pentru piața imobiliară din România: “Nu o să mai poți cumpăra apartamente”

Dumitru Dragomir a vorbit, la cea mai nouă ediție din MAX Profețiile lui Mitică, despre transformările care ar putea avea loc pe piața imobiliară din România. Veștile nu sunt deloc bune pentru cetățeni.

Piața imobiliară din România ar putea trece printr-un șoc. Dumitru Dragomir: “Nu o să mai poți cumpăra apartamente”

În aparițiile sale la MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a vorbit în dese rânduri despre cererile de locuințe în creștere și, mai ales, despre .

Luni, moderatorul Cristi Coste i-a prezentat lui Mitică o știre din domeniu despre aceste trenduri. Fostul șef al Ligii Profesioniste a comentat subiectul și a făcut o profeție șocantă.

A spus că, dacă războaiele de pe planetă se opresc, în România nu o să se mai poată cumpăra apartamente. Dragomir și-a argumentat previziunea. El a spus că toate eforturile se vor concentra pe zonele de conflict, cum sunt Israel sau Ucraina. Asta va face ca materialele de construcție și mâna de lucru să dispară.

”Fii atent aici. Dacă mâine se oprește războiul nu mai poți cumpăra apartament în România. Pentru că nu mai construiește nimeni. Acum se mai construiește, puțin, dar se mai construiește.

Dacă se oprește războiul, s-a terminat. Toată lumea se duce să ajute Israelul, Turcia după cutremur și Ucraina. Aici se vor băga toți banii europeni și banii americanilor.

Nu vei mai găsi fier în primul rând. De unde atâta fier? Hai să zicem de cărămidă și astea că.. dar fier nu mai găsești. Și nici mână de lucru. Și știi cu cât se face un apartament: unul pe care îl iei acum cu 150 de mii, nu îl iei cu 400 de mii dacă se oprește războiul”, a spus Mitică.

Ce va face Mitică dacă aceste previziuni se adeveresc

Întrebat de moderatorul Cristi Coste ce va face dacă viitorul îi va da dreptate, . Astfel, acesta recunoaște că a făcut o serie de afaceri cu Gigi Becali.

”Eu mi-am cumpărat niște pământ de construcții, cred că cel mai bun din tot ce are Becali. De la el l-am luat. Scump. Am luat cu 300 metrul, acum doi ani. Sunt prieten cu Gigi… cine crede că e prieten cu Gigi se înșeală. Mai ales la afaceri. Gigi nu are prietenii. Cred că nu are nici sentimente, are numai mână de luat (n.r. spune Mitică, râzând).

Vă jur, cu 300 metru mi-a dat. Bine, în doi ani de zile s-a făcut 600 metrul acolo. Am fost inspirat. Dar eram inspirat, dacă aveam bani, să fi cumpărat, nu 13.000 de mp. să fi luat… Bine, am în altă parte 9 hectare. Sunt băiat deștept, am cumpărat și cu 50 pe metru, în spate la Ana Aslan, în Sectorul 1. Acum s-a scumpit și acolo.

Eu am făcut două blocuri și în fața blocurilor mele a recuperat Gigi niște teren de la unii. Mie mi-l dădea Gigi cu 200 metrul, acum doi ani jumătate, acum nu ți-l dă nici cu 500, ca să vezi. Fără să facă nimic”, dezvăluie Dragomir.

