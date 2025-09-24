Dumitru Dragomir, profeție uluitoare legată de verdictul CCR pe Pachetul 2: „Ilie Bolojan face o mare greșeală. Împarte iar țara în două”

Curtea Constituţională a României s-a reunit miercuri în şedinţă, pentru a se pronunţa asupra contestaţiilor formulate împotriva legilor din Pachetul 2 de măsuri de reducere a deficitului bugetar, pentru care Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament. Judecătorii CCR au decis amânarea cu două săptămâni luarea unei decizii în cazul pensiilor speciale ale magistraților şi a altor trei măsuri avute în vedere de Guvern.

„Bolojan a greşit când a anunţat că îşi dă demisia”

Ziua de miercuri se anunţa decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, premierul anunţând în repetate rânduri că îşi va da demisia dacă nu va fi susţinut în aplicarea măsurilor sale. Deocamdată CCR a decis amânarea pentru 8 octombrie a pronunţării pe patru legi privitoare la reformele Executivului.

a făcut o mare greşeală ameninţând că va pleca din funcţie. „Vezi, asta este o mare greşeală, că a spus că demisionează. Şantajul politic te distruge, pentru că presa nu te lasă în pace. În momentul când spui ‘Îmi dai caşcavalul, fac. Nu-mi dai caşcavalul, nu fac’, împarte iar ţara în două. Jumătate contra, jumătate pro.

„Pe oricine altcineva punea în afară de Bolojan, neliniştea populaţia”

Nu, tati, le dai asta, fără să spui nimic, pentru că, ce nu a înţeles populaţia ţării este că preşedintele Nicuşor Dan l-a pus pe Bolojan la presiunea mass-media. Bolojan avea cotă de încredere de peste 60% şi atunci n-avea cum să nu-l pună. Pe oricine altcineva punea – poate doar Călin Georgescu să fi fost o excepţie – neliniştea populaţia. Dar aşa el, prin Bolojan, el a liniştit populaţia. După aceea, toată populaţia, ambele părţi, s-au aruncat asupra lui Bolojan, care trebuie să respecte hotărârile Uniunii Europene”, a spus Dragomir miercuri, în direct la „Profeţiile lui DON Mitică”.

Întrebat de Horia Ivanovici ce se va întâmpla cu Ilie Bolojan dacă ă de AUR, S.O.S. România şi POT pe legile din Pachetul 2, „Oracolul de la Bălceşti” a făcut următoarea previziune: „Va pleca. Îl vor pune pe altul, tot de sacrificiu şi îl dau şi pe ăla afară”.

