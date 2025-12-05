Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB – Dinamo: “Dacă vor câştiga ei, iau campionatul!”. Care sunt echipele care se bat la titlu

ADVERTISEMENT

SuperLiga „fierbe” în așteptarea unui nou episod din „Eternul Derby”, care se va consuma în seara zilei de 6 decembrie. Ce pronostic bombă a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB – Dinamo.

Pronosticul lui Dumitru Dragomir pentru FCSB – Dinamo

Moș Nicolae vine cu un meci deosebit pentru fanii fotbalului din România. FCSB și Dinamo se reîntâlnesc în cadrul etapei cu numărul 19 și promit să facă spectacol după victoria „câinilor” cu 4-3 în tur.

Dumitru Dragomir și-a oferit pronosticul înaintea derby-ului, Fostul șef LPF a spus un verdict extrem de interesant, care ar surprinde cei în jur de și nu numai.

„Câștigă FCSB. Dacă câștigă Dinamo, ia campionatul. Fiți atenți ce vă zic. Vorbesc serios. Cea mai bună echipă la această oră, ca lot, este Craiova. După ei urmează FCSB!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cine sunt echipele care luptă pentru titlu în viziunea lui Dumitru Dragomir

Lupta la titlu în acest sezon propune alte echipe decât cele devenite clasice în ultimii ani. Judecând după valoarea loturilor, Dumitru Dragomir le-a numit în cursa pentru marele trofeu pe U Craiova, FCSB și Rapid.

„Craiova are cel mai bun lot, apoi FCSB, Rapid, care are un colectiv bun acum, dar ca valori fotbalistice… Rapid are atacant, dar are nevoie de doi mijlocași de mare valoare cum este Baiaram de la Craiova.”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.