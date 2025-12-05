Sport

Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB – Dinamo: “Dacă vor câştiga ei, iau campionatul!”. Care sunt echipele care se bat la titlu

Ce pronostic a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB - Dinamo. Premoniția făcută de fostul șef LPF pentru „Eternul Derby”.
Mihai Dragomir
05.12.2025 | 18:51
Dumitru Dragomir pronostic soc la FCSB Dinamo Daca vor castiga ei iau campionatul Care sunt echipele care se bat la titlu
Pronostic neașteptat din partea lui Dumitru Dragomir înainte de FCSB - Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
SuperLiga „fierbe” în așteptarea unui nou episod din „Eternul Derby”, care se va consuma în seara zilei de 6 decembrie. Ce pronostic bombă a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB – Dinamo.

Pronosticul lui Dumitru Dragomir pentru FCSB – Dinamo

Moș Nicolae vine cu un meci deosebit pentru fanii fotbalului din România. FCSB și Dinamo se reîntâlnesc în cadrul etapei cu numărul 19 și promit să facă spectacol după victoria „câinilor” cu 4-3 în tur.

Dumitru Dragomir și-a oferit pronosticul înaintea derby-ului, care îl va avea la centru pe Marian Barbu. Fostul șef LPF a spus un verdict extrem de interesant, care ar surprinde cei în jur de 30.000 de suporteri așteptați pe Arena Națională și nu numai.

„Câștigă FCSB. Dacă câștigă Dinamo, ia campionatul. Fiți atenți ce vă zic. Vorbesc serios. Cea mai bună echipă la această oră, ca lot, este Craiova. După ei urmează FCSB!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cine sunt echipele care luptă pentru titlu în viziunea lui Dumitru Dragomir

Lupta la titlu în acest sezon propune alte echipe decât cele devenite clasice în ultimii ani. Judecând după valoarea loturilor, Dumitru Dragomir le-a numit în cursa pentru marele trofeu pe U Craiova, FCSB și Rapid.

„Craiova are cel mai bun lot, apoi FCSB, Rapid, care are un colectiv bun acum, dar ca valori fotbalistice… Rapid are atacant, dar are nevoie de doi mijlocași de mare valoare cum este Baiaram de la Craiova.”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB - Dinamo

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
