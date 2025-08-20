Dumitru Dragomir, pronosticuri surpriză pentru meciurile FCSB, U Craiova și CFR în Europa. Unde se joacă dublele

FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor disputa în această săptămână partidele din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în grupele europene. Dumitru Dragomir a oferit pronosticuri pentru cele trei partide la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile europene din această săptămână

FCSB a trecut de Drita cu scorul general de 6-3 și . Prima manșă se va disputa în Scoția, joi seară, de la ora 21:45, iar Mitică Dragomir e de părere că formația „roș-albastră” se va impune. „2 solist” este pronosticul lui „Corleone”.

Învinsă de Braga în turul 3 al Europa League, CFR Cluj a „coborât” în Conference League, însă calificarea în grupă rămâne o misiune foarte dificilă. „Feroviarii” vor juca împotriva suedezilor de la BK Hacken, prima manșă fiind programată în deplasare.

Dumitru Dragomir crede că formația antrenată de Dan Petrescu nu va reuși să se impună în duelul programat joi, la ora 20:00. „1X. Fotbalul suedez e altfel”, a transmis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mitică Dragomir, pronostic suprinzător pentru Bașakșehir – Universitatea Craiova

Deși s-a impus clar în prima manșă contra slovacilor de la Spartak Trnava, Universitatea Craiova a avut mari emoții privind calificarea în play-off. Trupa lui Mirel Rădoi a condus cu 1-0 în retur, dar apoi a încasat patru goluri și jocul a intrat în prelungiri.

Oltenii au reușit să marcheze de două ori în timpul adițional și au avansat în următorul tur, . Mitică Dragomir e de părere că una dintre cele două formații va învinge în prima manșă, care va avea loc la Istanbul, joi, de la ora 20:45. „12 (n.r. pronostic, adică învinge oricare dintre echipe)). S-ar putea să câștige Rădoi, are echipă bună. Acum vom vedea diferența dintre fotbalul turc și fotbalul românesc.

Craiova are echipă bună, dar nu prea e disciplinată din punct de vedere tactic. Mai ales în apărare, ia multe goluri”. a transmis „Oracolul din Bălcești” la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Pronosticurile lui Mitică Dragomir pentru partidele echipelor românești din Europa

Aberdeen – FCSB – 2 solist

Hacken – CFR – 1X .

Bașakșehir – Universitatea Craiova – 12

