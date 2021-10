Dumitru Dragomir, propunere dură pentru FCSB: „Cei nevaccinați nu au ce să caute în teren!” Exclusiv

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de acord cu decizia de a interzice suporterii pe stadioane din cauza creșterii numărului de cazuri de COVID-19.

FCSB din cauza unui focar de coronavirus, însă Gigi Becali și Mihai Stoica se opun vaccinării jucătorilor.

Dumitru Dragomir, mesaj subtil pentru Gigi Becali și FCSB: „Cei nevaccinați n-au ce să caute nici în teren nici în afara lui”

Dumitru Dragomir a fost infectat cu noul coronavirus și cu medicamente. Patronul FCSB-ului se opune vaccinării, însă „Mitică de la Ligă” nu e deloc e acord cu Becali în această privință

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre interdicția suporterilor pe stadioane din cauza restricțiilor COVID-19 și are un mesaj tranșant cu privire la acest subiect: „Mi se pare corect ca cei nevaccinați să nu aibă ce să caute nici în teren nici în afara lui! Și tot cei vaccinați au de suferit”, a spus fostul oficial al LPF înainte de Dinamo – Rapid.

Fostul președinte al LPF și-a continuat discurul împotriva antivacciniștilor însă nu a vrut să intre în polemică cu Gigi Becali: „Știu și ce a declarat Gigi Becali. Suntem o țară liberă. Așa gândește el, ce să-i faci lui Becali? Ca el sunt puțini, să știți. Bineînțeles că antivaccinarea poată să pună sportul în pericol. Cine nu se vaccinează nu are ce să caute nici pe teren, nici în afara lui”, a spus Dragomir conform .

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir șochează: „Am făcut o formă destul de nasoală în 2019, când nici nu știau aștia ce boală e!”

Dumitru Dragomir aruncă bomba și a dezvăluit că a fost infectat cu coronavirus încă din 2019 după un meci pe Camp Nou: „Am făcut o formă destul de nasoală în 2019, când nici nu știau aștia ce boală e. Am venit din Spania, de la meciul Barcelona – Manchester United, și atunci m-am internat și în spital, am stat două zile internat”.

„Oracolul de Bălcești” s-a mai infectat o dată în luna februarie, deși avea schema de vaccinare completă: „Eu m-am vaccinat și am trecut și prin boală. Am făcut ambele doze și o fac și pe a treia acum, dar să mai treacă puțin timpul că am numai o lună și jumătate de la a doua doză”.

ADVERTISEMENT

Dragomir consideră că vaccinarea poate rezolva criza sanitară însă vine destul de tardiv pentru România: „Vaccinarea mi se pare extraordinar de bună, nu bună, dar e târzie. Totuși, e OK și acum. Toată lumea trebuie să se vaccineze, de la copil până la bătrân. Trebuie să luăm exemplul Americii, Israelului, Franței, Angliei, Italiei, tuturor celor care s-au vaccinat le-a scăzut foarte mult numărul îmbolnăviților”.

Dumitru Dragomir, mesaj dur pentru antivacciniști: „Ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse?”

Dumitru Dragomir se amuză pe seama celor nevaccinați și care refuză să se imuneze împotriva COVID-19 și dă un exemplu sugestiv: „Tot aud că unii nu se vaccinează că nu știu ce conține vaccinul. Dar ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse? Ei spun că nu știu ce conține vaccinul … Păi, când beau cola, știu ce conține?

ADVERTISEMENT

Cei care dau declarații antivaccinare sunt niște oameni iresponsabili. Poporul israelian, poporul englez, poporul francez, poporul american, toate astea vor să-și extermine semenii? Despre ce vorbim? Aici e știință, nu mai sunt leacuri băbești”.

Cum l-a scăpat Gigi Becali pe Dumitru Dragomir de COVID-19! „Avea două tăvi cu medicamente”

Dumitru Dragomir a povestit calvarul prin care a trecut când a fost infectat cu coronavirus și cum Gigi Becali l-a ajutat să treacă peste acele momente grele, la fel cum a procedat și cu , sau .

ADVERTISEMENT

„A doua oară, l-am sunat pe Gigi. «Vine Luțu imediat!», mi-a spus el. Am vorbit azi cu Gigi Becali, dar el nu e îngrijorat, că are medicamente, a dat la tot orașul. Arbidol și Ivermectină.

Am fost la el, avea două tăvi cu ce să iei, un plic pentru câteva zile, câte să iei și unul cu Ivermectină. Am luat și eu. Când am avut, l-am sunat la 12 noaptea și la 12 noaptea și jumate, Luțu a venit și mi le-a adus. Mă dureau toți mușchii, toate oasele, parcă eram bătut de cineva”, a povestit Dragomir pentru Prosport.