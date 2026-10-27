Dumitru Dragomir, propunere legislativă dură în scandalul rasismului din fotbalul românesc: „Interzis pe stadion toată viața!”

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Scandalul rasismului din fotbalul românesc s-a reaprins după derby-ul FCSB – Rapid de sâmbătă, 24 octombrie, încheiat cu succesul „roș-albaștrilor”, scor 4-1. Pe Arena Națională au existat din nou momente în care fanii gazdelor au avut clasicele lor scandări la adresa rromilor. Pentru a elimina astfel de momente controversare, Dumitru Dragomir (80 de ani) vine cu o propunere șoc: „Interzis pe stadion toată viața!”.

Ce pedepse ar impune Dumitru Dragomir după scandalul rasismului din fotbalul românesc: „Interzis pe stadion toată viața!”

În ultimele ore, în spațiul public au avut loc dezbateri ample legate de scandările galeriei FCSB de la derby-ul cu Rapid București. La fel ca în alte cazuri, acest comportament al fanilor a generat uu val imens de reacții negative, critici în presă și chiar amenințări cu acțiuni juridice severe. Sâmbătă, în timpul meciului, galeria FCSB a scandat în repetate rânduri mesaje cu tentă rasistă la adresa rivalilor.

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De altfel, Dumitru Giuliano, vicepreședintele Comunității Etniei Rromilor din România, a contactat FANATIK și a anunțat că . Despre acest subiect extrem de sensibil s-a discutat și în emisiunea „Profețiile lui Mitică”. Dumitru Dragomir are poziționări extrem de interesante legate de ceea ce s-a petrecut în tribune la derby și de acele scandări considerate rasiste de o mare parte din public.

Pe de o parte, fostul șef al Ligii nu consideră că cele petrecute în tribune sunt elemente de rasism. „Nu e rasism (n.r. scandările fanilor FCSB la adresa rivalilor de la Rapid). Sunt glume idioate făcute de oameni proști. Rasism e în Franța acum și a început ușor-ușor în Germania. Italia văd că i-a liniștit (…) Repet, la noi sunt glume proaste făcute de oameni needucați. (n.r. De ce nu e rasism?) Rasism e atunci când se fac crime, lucruri mai grave. (…) Nu sunt țigani în echipa Rapidului și nici spectatorii nu sunt țigani”, punctează Dragomir.

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Pe de altă parte, Mitică este extrem de vehement și de drastic atunci când vine vorba de pedepsirea acestor indivizi din tribune care scandează, care jignesc și care se comportă nepotrivit. „Oracolul din Bălcești” propune o pedeapsă extremă. „(n.r. Ce e mai rău? Să îi înjuri unui oficial nevasta, familia, copiii sau să scandezi?) Și una, și alta! Nu ai voie să faci așa ceva! Ăștia trebuie scoși de pe stadioane. Interzis pe stadion toată viața! Am să-i spun lui Ciprian (n.r. Ciprian Paraschiv, deputatul care a inițiat Legea 4) asta să bage în lege! Îl fotografiezi pe cel care înjură, care cântă și melodia cu vom avea boală… Le dai interzis pe stadion!”.

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Mitică Dragomir: „Dai exemple 15 – 20 de indivizi și nu mai mișcă unul în front”

Dumitru Dragomir a detaliat apoi propunerea pe care i-o va face . „(n.r. Vrei să-i propui lui Ciprian Paraschiv ca toți cei care scandează să fie interziși pe stadioane? Adică cei care înjură, care fac ‘țigan’, pe toți?) Bineînțeles! Sunt camere de luat vederi peste tot. Pui poza cu el și nu mai are voie să vină”.

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În opinia lui Mitică, problemele pleacă de la grupuri de indivizi, de 12 – 20, maxim 30. „(n.r. Ce faci dacă un întreg stadion scandează?) Vezi de treacă, că nu e un întreg stadion. Dai exemple 15 – 20 – 30 și nu mai mișcă unul în front. Cum au făcut englezii. Ca în Anglia nu a existat mai rău. Margaret Thatcher i-a liniștit”.