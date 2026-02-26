Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta”

Subiectul promovării Stelei a revenit în atenția publică odată cu declarațiile lui Radu Miruță, noul ministru al Apărării. Dumitru Dragomir a auzit ce a spus politicianul român și i-a făcut o promisiune în direct.
Promovarea clubului Steaua în primul eșalon din România este o problemă care datează deja de câțiva ani, echipa neavând acest drept din cauza formei actuale de organizare, departamentală.
Ministrul Radu Miruță a spus recent că militează pentru ca actuala barieră legislativă să nu mai stea în calea Stelei. Dumitru Dragomir a catalogat imediat vorbele rostite de politician, dar i-a făcut și o promisiune în direct dacă acesta va reuși.
„Vrăjeli politice. Dacă schimbă, eu îi dau o primă, îi dau o basculă de șampanie. Dacă schimbă legea și Steaua are voie să joace în campionat, o basculă de șampanie, Panciu. E mai bună Panciu, că e a noastră. Eu sunt naționalist, nu?”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.
Declarațiile ministrului Radu Miruță despre promovarea Stelei au creat reacții dure atât din partea celor care simpatizează cu echipa din Liga 2, cât și din partea reprezentanților FCSB-ului.
„Niște consilieri tâmpiți, idioți, proști, toate punctele de vedere. Cum să îl pui mă pe ministru să iasă cu declarațiile astea? A ieșit Miruță acum ca să schimbă legea. Păi hai să facem legi acum pentru… Vreau și eu să-mi fac o lege să-mi crească părul. Mă duc pe stradă, strâng 20 de mii de chelioși și pun mâna să semneze și să punem, frate, inițiativă”, a fost reacția vehementă a lui Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.
Gigi Becali a comentat la rândul său afirmațiile lui Radu Miruță, neezitând să îl facă praf: „E vai de capul lui! Nu s-a putut până acum și se poate acum? El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament!”, a spus patronul FCSB conform GSP.ro.