Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta”

Dumitru Dragomir a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre posibilitatea promovării celor de la Steaua și i-a făcut o promisiune în direct dacă va reuși.
Mihai Dragomir
26.02.2026 | 10:30
Dumitru Dragomir propunere pentru Radu Miruta dupa declaratiile privind promovarea Stelei Ii dau o bascula de sampanie daca reuseste asta
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir i-a făcut o promisiune ministrului Radu Miruță dacă va reuși să promoveze Steaua în prima ligă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Subiectul promovării Stelei a revenit în atenția publică odată cu declarațiile lui Radu Miruță, noul ministru al Apărării. Dumitru Dragomir a auzit ce a spus politicianul român și i-a făcut o promisiune în direct.

Cum îl recompensează Dumitru Dragomir pe ministrul Radu Miruță, dacă va reuși să ajute Steaua să promoveze

Promovarea clubului Steaua în primul eșalon din România este o problemă care datează deja de câțiva ani, echipa neavând acest drept din cauza formei actuale de organizare, departamentală.

Ministrul Radu Miruță a spus recent că militează pentru ca actuala barieră legislativă să nu mai stea în calea Stelei. Dumitru Dragomir a catalogat imediat vorbele rostite de politician, dar i-a făcut și o promisiune în direct dacă acesta va reuși.

„Vrăjeli politice. Dacă schimbă, eu îi dau o primă, îi dau o basculă de șampanie. Dacă schimbă legea și Steaua are voie să joace în campionat, o basculă de șampanie, Panciu. E mai bună Panciu, că e a noastră. Eu sunt naționalist, nu?”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Radu Miruță, atacat și de stelistul Vivi Răchită și de Gigi Becali, patronul FCSB-ului

Declarațiile ministrului Radu Miruță despre promovarea Stelei au creat reacții dure atât din partea celor care simpatizează cu echipa din Liga 2, cât și din partea reprezentanților FCSB-ului.

„Niște consilieri tâmpiți, idioți, proști, toate punctele de vedere. Cum să îl pui mă pe ministru să iasă cu declarațiile astea? A ieșit Miruță acum ca să schimbă legea. Păi hai să facem legi acum pentru… Vreau și eu să-mi fac o lege să-mi crească părul. Mă duc pe stradă, strâng 20 de mii de chelioși și pun mâna să semneze și să punem, frate, inițiativă”, a fost reacția vehementă a lui Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a comentat la rândul său afirmațiile lui Radu Miruță, neezitând să îl facă praf: „E vai de capul lui! Nu s-a putut până acum și se poate acum? El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament!”, a spus patronul FCSB conform GSP.ro.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
