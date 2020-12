Dumitru Dragomir, propunere surpriză pentru banca Universităţii Craiova: „E cel mai bun“

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre derby-ul dintre Universitatea Craiova şi FCSB, încheiat cu victoria oaspeţilor cu 2-0, şi crede că antrenorul Corneliu Papură nu va putea continua în Bănie.

„Oracolul de la Bălceşti“ a înaintat şi o propunere surpriză pentru banca oltenilor, nimeni altul decât preşedintele clubului, Sorin Cârţu. Numele mari vehiculate în presă nu reprezintă opţiuni realiste pentru Mitică Dragomir.

De asemenea, fostul şef de la Ligă a identificat şi viitoarea stea a Craiovei, tânărul Ştefan Vlădoiu, fundaşul dreapta care a profitat de regula U21 şi a devenit titular incontestabil.

Dumitru Dragomir: „Cel mai bun ar fi Cârţu, dar are o vârstă“

Zilele lui Corneliu Papură pe banca Universităţii sunt numărate. Aşa cum FANATIK a anunţat deja, după meciul cu CFR Cluj se va oficializa despărţirea de tehnicianul oltean, care şi-a ratat obiectivul de 4 puncte din dubla cu FCSB şi CFR încă de la primul meci.

Deşi au fost vehiculate nume precum Dan Petrescu, rămas liber de contract după despărţirea de CFR, sau Laurenţiu Reghecampf, de asemenea, liber de contract, Dumitru Dragomir nu crede în niciuna dintre aceste variante şi înaintează o propunere surprinzătoare.

Sorin Cârţu este alegerea fostulului preşedinte LPF. Cârţu a fost ultimul antrenor care a adus titlul de campioana în Bănie, în 1991. Indiferent de numele ales pentru banca tehnică a Craiovei, oltenii nu au şanse la campionat, crede Dragomir.

„Cu toate că Papură este un antrenor bun, dar e greu să reziști acolo dacă ești craiovean. E foarte greu să răzbești în satul tau, te mănâncă vecinii. Cel mai bun ar fi Sorin Cârțu, dar are și el o vârstă acum.

Petrescu și Reghecampf nu vor veni. Ei sunt învățați cu bani mulți și e greu să îi aduci pe 200.000 de euro pe an când ei iau 2 milioane de euro. Și Zenga e un antrenor bun. Oricine vine nu o să ia titul la Craiova. Nu e o echipă mai bună decât Steaua și CFR Cluj“, a declarat Dumitru Dragomir.

Propunerea ar putea să nu fie pe placul fanilor olteni, care l-au contestat pe preşedintele Cârţu că se ocupă mai mult de analize la tv decât de destinele clubului.

Dumitru Dragomir: „Ştefan Vlădoiu se face de bani mulţi“

Fostul şef de la Ligă a descoperit şi următorul talent profitabil al Universităţii Craiova. În opinia lui Dragomir, Ştefan Vlădoiu, fundaşul dreapta al vicecampioanei, are un potenţial fantastic şi ar trebui să fie prima opţiune pentru Adrian Mutu la naţionala de tineret.

„Ştefan Vlădoiu va fi unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din această ţară. Se face de bani mulţi, pentru că are două calităţi ieşite din comun: are viteză, în primul rând, în al doilea rând are capacitate de efort.

Dar, dacă ar avea un mijlocaş de mare valoare pe partea lui, eu vă spun că face din el unul dintre cei mai buni fundaşi. Eu, dacă aş fi în locul lui Mutu, cu el aş juca fundaş dreapta la echipa naţională U21“, a mai spus Dumitru Dragomir la Digisport Matinal.