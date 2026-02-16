Dumitru Dragomir pune tunurile pe FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Este un haos neîntâlnit! Nu sunt pe locul 10 întâmplător”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir (79 de ani) a „mitraliat-o” pe FCSB, care a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-1, și și-a îngreunat situația în lupta la play-off. „Oracolul de la Bălcești” crede că e un adevărat haos la clubul lui Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, verdict dur după U Craiova – FCSB 1-0

FCSB a pierdut pe „Ion Oblemenco”, scor 0-1. Singurul gol al meciului a fost marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23. Ca urmare a acestui eșec, campioana en-titre e Dumitru Dragomir i-a lăudat pe olteni și pe cei doi antrenori pe care i-a avut în acest sezon echipa lui Mihai Rotaru, Mirel Rădoi și Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

„Echipă mai bună Craiova. Așa cum o spun eu de 6 luni că cea mai bună echipă e a Craiovei. Au adus și jucători buni. Au avut și antrenori pricepuți. Rădoi și puștiul ăsta (n.r. – Coelho). Bun. E liniștit. Îmi place”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Haos total la FCSB

FCSB e pe cale să rateze toate obiectivele în acest sezon dacă nu va intra în play-off. Roș-albaștrii nu s-au calificat în „primăvara europeană” și au ieșit și din Cupa României.

ADVERTISEMENT

„Nu e o surpriză că FCSB e pe locul 10. Nu joacă nimic. E un haos neîntâlnit. Ei nu se regrupează. Sunt o echipă lăbărțată. Ei joacă doar pe realizările unor jucători, pe realizări individuale, nu pe muncă colectivă. Unul nu iese pas. La Craiova veneau din 2-3 părți, să te oblige să alegi tu cui să-i dai pasa. La FCSB, toată lumea fuge și așteaptă mingi senzaționale”, a adăugat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Laude pentru Bîrligea, critici pentru Duarte

care puteau schimba soarta meciului. Lăudat de multă lume, Andre Duarte a primit critici din partea fostului președinte LPF.

„Și dacă ratezi cum a ratat Bîrligea… Bîrligea e un vârf foarte bun. Dacă aș fi la o echipă mare, l-aș lua pe Bîrligea. Dacă are mijlocași buni, Bîrligea îi sparge pe toți. El se duce pe la mijlocul terenului, aleargă după mingi, face pressing. E foarte greu. El ar trebui să aibă o ședință cu antrenorii și să le spună Domnilor, eu nu pot să fac nimic singur. Iar la FCSB, greșeala vine de la fundașii centrali. Își dau mingea numai de la unul la altul. Ia-o, mă, și intră în profunzime.

ADVERTISEMENT

Am văzut că și comentatorii îl lăudau pe Duarte. Că dădea diagonalele alea. Băi, frate, nu e ăsta fotbalul. E să dai pase, să ieși la pase, să conlucrezi cu fundașii laterali și cu mijlocașii din fața ta. Iar când pierzi mingea, nu e posibil să stea echipa lăbărțată la 70 de metri. Te strângi imediat, să nu le dai spații”, a adăugat „Oracolul de la Bălcești”.

Strategia de la FCSB, criticată de Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir s-a arătat consternat de modul în care FCSB a gestionat Cupa României. „Nu le spune nimeni, când pierd mingea să strângă. Să nu fie distanță mai mare de 20 de pași între colegi. (n.r. – Vor prinde play-off-ul?) Nu. Eu am spus aici că nu va prinde play-off-ul. Dacă prinde play-off-ul, să dea șampanie la toată Pipera. El a băgat bani. Gigi a băgat bani și anul ăsta. Cred că ăla din fața fundașilor centrali, Joao Paulo, nu e jucător rău, dar nu e jucător de pasă finală. Tot de luptă.

Strategia FCSB-ului a fost foarte proastă. S-a dus în cupă să joace cu rezervele. Nu, te duci cu cea mai bună echipă, te califici. Și intră în panică și Craiova. Chiar dacă luai bătaie cum ai luat ieri, ai o realizare. Te duci în cupă și dacă iei cupa e ca și cum ai lua campionatul. Te duce în Europa League, te duce la alți bani.

Cine a făcut strategia, a făcut strategie proastă. Mă duceam cu echipa bună să îi bat, mai ales că și Craiova a menajat câțiva jucători”, a conchis fostul președinte LPF.