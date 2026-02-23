Dumitru Dragomir, reacţie după alianţa Gigi Becali – Călin Georgescu: „Vrea să conducă doar el! Nu poate fi strunit de nimeni” Suma uriaşă pe care o cheltuie lunar latifundiarul

ADVERTISEMENT

Vestea că Gigi Becali ar fi dispus să se alieze cu Călin Georgescu dacă acesta din urmă şi-ar înfiinţa propriul partid nu l-a luat prin surprindere pe Dumitru Dragomir, care are însă dubii că o asemenea colaborare va fi posibilă.

„Dacă Gigi Becali îşi făcea partid acum cinci ani, avea cel puțin 20% în ziua de azi”

Dumitru Dragomir este sceptic cu privire la trăinicia unei alianţe între Călin Georgescu şi Gigi Becali şi chiar a făcut o predicţie în direct, la Profeţiile lui Mitică. „Dom’le, eu sunt Oracolul de la Bălcești, eu cred că niciodată domnul Georgescu n-o să-l ia cu el pe domnul Becali. Pentru că eu îl cunosc foarte bine pe Gigi Becali. El nu poate fi strunit de nimeni. Vrea să comande el tot, iar oamenii aceștia care sunt șefi nu vor să dea altcuiva puterea”, este profeţia făcută de Mitică Dragomir.

Pe de altă parte, fostul politician şi om de fotbal consideră că ar fi fost mai indicat ca finanţatorul FCSB să-şi întemeieze propria formaţiune politică. „Eu, dacă eram în locul lui Gigi Becali şi aveam vârsta lui, îmi făceam eu partid, . Dacă Gigi îşi făcea partid acum cinci ani, avea cel puțin 20% în ziua de azi. Dar, subliniez, partidul lui. El să comande, el să fie şeful, el să cheltuie banii lui”, a mai spus Dragomir.

„Pierderea lui Gigi Becali este de cinci milioane de euro pe an”

Acesta mai consideră că partea financiară n-ar trebui să fie o problemă pentru Becali, în condiţiile în care acesta cheltuie sume colosale pe alte activităţi. „Nu ştiu dacă e dispus să cheltuiască bani, pentru că şi el are multe paliere pe unde i se scurg banii. Fotbalul îi mănâncă nu numai banii, ci şi sănătatea. Cheltuie un milion de euro pe lună cu fotbalul, donaţiile, bisericile. cu totul, anual cheltuie la 12-15 milioane de euro”, a afirmat Dragomir despre Becali.

Aproape jumătate din aceşti bani nu pot fi acoperiţi din încasări, . „Pierderea este de cinci milioane de euro pe an. În zece ani are o pierdere de 50 de milioane, cu fotbal cu tot.

Ce-i asta pentru Gigi? O scobitoare. Cu toate că, Gigi, nici el nu mai dispune de atât pământ cât a avut la început”, a mai spus Dragomir, la Profeţiile lui Mitică.