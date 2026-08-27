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Dumitru Dragomir, reacție dură după eliminarea dramatică a Universității Craiova: „Avem cel mai slab fotbal din istoria României!”

Dumitru Dragomir, extrem de dezamăgit după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa League de Ararat-Armenia! Radiografie extrem de dură asupra fotbalului românesc
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2026 | 22:48
Dumitru Dragomir reactie dura dupa eliminarea dramatica a Universitatii Craiova Avem cel mai slab fotbal din istoria Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, reacție dură după eliminarea dramatică a Universității Craiova. Foto: colaj Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) a reacționat foarte dur la adresa celor de la Universitatea Craiova după eliminarea oltenilor în play-off-ul Europa League în fața lui Ararat-Armenia. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România crede că fotbalul din țara noastră a ajuns la un minim istoric în acest moment.

Ce a spus Dumitru Dragomir după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Dragomir nu se consolează cu gândul că oltenii vor continua totuși în faza principală din Conference League, acolo unde de altfel au jucat și în sezonul trecut. În viziunea sa, această competiție nu se poate compara din punctul de vedere al nivelului general de joc cu Champions League și chiar Europa League.

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De ce crede Dumitru Dragomir că fotbalul românesc a ajuns într-o astfel de situație

În acest sens, fostul președinte al LPF a apreciat chiar că ar fi nevoie ca formația antrenată de Filipe Coelho să treacă de grupa unică din Conference pentru a mai „spăla” puțin rușinea fotbalului românesc în acest sezon al competițiilor continentale. În final, Dumitru Dragomir a concluzionat și a spus că, în viziunea sa, SuperLiga a ajuns la acest nivel destul de scăzut în primul rând din cauza jucătorilor străini foarte mulți aduși în principal pe salarii mari, dar care de cele mai multe ori nu reușesc să se ridice la nivelul așteptărilor existente de la ei.

„Mă așteptam, sincer. Dacă aveam valoare, ne calificam. E simplu. Fotbalul românesc e într-o criză totală, la fel ca societatea. Cred că toată lumea suferă după meciul ăsta, nu doar Hagi (n.r. din perspectiva echipei naționale). Suntem de râsul lumii. Un singur șut pe poartă din penalty în minutul 98?! Vai de mama noastră! Echipă slabă și Craiova. Conference League e Divizia C a fotbalului european, domn’e!

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Dacă nici acolo nu câștigăm grupa… Noi avem fotbal foarte, foarte slab. Rețineți ce spun. Nu știu dacă am văzut echipe mai slabe ca acum în 80 de ani câți am eu. Jucăm cel mai slab fotbal din istoria României și am adus străini pe salarii mari care nu au nicio valoare”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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