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Dumitru Dragomir a avut o reacție savuroasă după ce a aflat că Octavian Popescu nu s-a trezit pentru a ajunge la unul dintre antrenamentele FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, că astfel de situații nu sunt deloc neobișnuite în fotbal și a explicat de ce un conducător trebuie să știe să gestioneze momentele dificile fără să apeleze imediat la sancțiuni drastice. Dragomir a dus discuția până la Nicolae Dobrin și a făcut o comparație care spune multe despre modul în care vede relația dintre conducători și fotbaliștii valoroși.

Dumitru Dragomir știe cum se rezolvau problemele din trecut cu fotbaliștii

Fostul șef al LPF nu s-a arătat deloc și a povestit, cu umor, că de-a lungul timpului a întâlnit numeroși fotbaliști care au lipsit de la antrenamente din diverse motive. Dragomir consideră că un conducător nu își poate permite să renunțe la fiecare jucător care greșește și susține că adevărata calitate a unui om aflat la conducerea unui club se vede tocmai în felul în care gestionează astfel de situații.

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„Se mai întâmplă, ce? Crezi că doar el e în situația sta. Câți am avut eu care lipseau și m-am dus să-i iau de acasă după șprițuri puternice. Păi cu cine joci? Dacă dai unul afară unul care greșește azi, mai greșește altul mâine, cu cine mai joci? Joc eu cu el? Trebuie să fii diplomat, să știi cum să-l iei, să-l mermelești. Ehe… a fi conducător, cu rezultate deosebite, nu e să dai cu barda-n Dumnezeu. Trebuie să ai diplomația necesară pentru un conducător, cum a făcut Bolojan.

Orice schizofrenic știe să dea o pedeapsă, orice cretin poate face asta. Nu asta e șmecheria. Interesul primează, te lupți pentru interesul comun. Care e acesta? Rezultatul final bun. Dobrin înseamnă că la Gigi și la MM nu putea juca vreodată. Îl înjura ăla pe Teașcă, dar pe MM? Și puteai juca fără el?“, a declarat Mitica Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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Cum a explicat Octavian Popescu motivul pentru care nu a mai ajuns la antrenamentul FCSB

În ziua meciului cu UTA, Gigi Becali a vorbit pe larg la FANATIK SUPERLIGA despre problemele apărute la echipă. Omul de afaceri a mai spus, printre altele, că și Tavi Popescu „a comis-o”. Conform celor spuse de Gigi Becali, Tavi Popescu a ratat unul dintre antrenamentele FCSB-ului, întrucât nu s-a trezit la timp, iar din acest motiv nu a fost trecut pe foaia de joc pentru .

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De asemenea, Becali a precizat că Tavi Popescu a acuzat și o răceală. Totuși, patronul FCSB a rămas destul de sceptic: „Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el? Că lumea nu mai e normală la cap“.