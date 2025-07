Dumitru Dragomir, reacţie şoc după scandalul dintre Marian Ceauşescu şi Viorel Hrebenciuc: “Dacă eram eu, îl rupeam în bătaie!”

Dumitru Dragomir nu a rezistat după ce a văzut cum . Reacție nervoasă a lui „Don Corleone”.

Dumitru Dragomir susține că l-ar fi bătut pe Marian Ceaușescu în locul lui Viorel Hrebenciuc

după scandalul dintre Marian Ceaușescu și Viorel Hrebenciuc: „A înviat Ceaușescu? Mă interesez eu de toate gunoaiele?! Dacă mie îmi făcea așa la stadion nu la tribunal, îl rupeam în două acolo! Îl spărgeam la stadion!

Ce vorbești, mă? Vii la mine? La tribunal e greu să îi faci ceva. Vai de mine și de mine! Dacă vine și bagă un cuțit în tine, nu te ferești? Te apărai, dai din prima tu.

Nici nu rezistă la tăvăleală săracul. Ăla e un gentleman. A, deci la stadion îl rupeam în două! N-am vorbit cu el. Ăsta a alergat-o pe președinta Înaltei Curți, pe președintele țării, pe primul ministru, pe ministrul de Interne, pe toți!

Horia Ivanovici i-a lansat apoi o întrebare: „Nu e cineva în spatele lui de are acces peste tot?”. Dumitru Dragomir nu exclude această variantă și a acuzat: „Sigur este folosit, mai ales de șeful jandarmilor de la Curtea de Apel. De ce îl lasă în tribunal să țipe? Aleargă judecătorii!”.

Dumitru Dragomir, scos din sărite de Marian Ceaușescu: „Dacă eram acum 10-15 ani îi dădeam o bătaie de nu se mai făcea om!”

: „Bine, eu sunt prea bătrân. Dacă eram acum 10-15 ani îi dădeam o bătaie de nu se mai făcea om! Fii atent aici! Mă jignești o dată, de două ori, de trei ori te las. Dar băi mânca-ți-aș, dacă o iei în fiecare zi…

Horia Ivanovici a rămas surprins de reacția lui „Don Corleone”: „Asta e violență, nea Mitică. Zici tu, dar nu cred că faci așa ceva. De ce nu îl înjuri și tu? Îl bați cred dacă te iei cu el. Asta e și ideea, să te atragă”.

Dumitru Dragomir a încercat să fie calmat și de familie pe acest subiect: „În momentul în care intri în tărâte te mănâncă porcii. Așa mi-a zis și fii-miu: ‘Bă tată, de ce stai cu toți demenții de vorbă? Lasă-l să țipe!’.

Da, dar sunt două aspecte în ceea ce mă privea pe mine. Hopa, am zis că e rost de publicitate aici, prima dată. Hai să fac asta. Când am văzut că omul o ia razna și începe să înjure, să zică de familie și nu știu ce, atuncea n-am mai putut rezista, am pus mâna.