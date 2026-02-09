Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a avut o reacție extrem de dură față de actorii implicați sâmbătă seara, la Cluj, în scandalul care a urmat partidei dintre CFR și „U”. Fostul șef al fotbalului intern este de părere că lipsa de educație stă la originea acestor comportamente pline de ură.

Ce i-ar fi făcut Dumitru Dragomir lui Cordea dacă era înjurat cum a fost Bergodi în derby-ul Clujului

Antrenorul italian de pe banca Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a acuzat faptul că, la finalul meciului cu CFR de sâmbătă, jucătorul gazdelor, Andrei Cordea, l-ar fi înjurat de morți. Luni, la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a comentat cele petrecute în Gruia.

În opinia lui Dumitru Dragomir, . Mitică este sincer și extrem de dur când comentează acest eveniment. El spune că, dacă ar fi fost el în locul lui Bergodi, ar fi reacționat mult mai violent: „Luam ceva și îi dădeam direct în cap!”.

„Ura asta este din lipsă de educație. În momentul când un nenorocit vine și strigă la tine și te înjură de morți. Păi cum să nu reacționez eu când mi-a murit băiat de 18 ani și el mă înjură pe mine de morți?

(n.r. Ce îi făceai, nea Mitică?) Luam ceva și îi dădeam direct în cap. Deci să-ți păstrezi echilibru, să-ți păstrezi…. Dom’le, ești om și nu-ți păstrezi echilibru. Când te înjură (…). Nu se poate așa ceva. Eu am trăit între cei mai mari derbedei a acestei țări în ultimii 70 de ani și între cei mai deștepți oameni. Am trăit între Vadim, Păunescu, toți marii… am fost amic cu ei. Toți mai înjurau, dar nu exista răutate”, spune Dragomir.

Ce spune Mitică despre pedepsirea lui Cristiano Bergodi: „L-au lăsat nervii săracul când a fost înjurat”

Mai multe voci din lumea fotbalului . S-a vorbit de mai multe etape de suspendare sau chiar de 1-2 ani. Mitică Dragomir nu crede că cei din comisiile Federației ar trebui să-i aplice lui Bergodi mai mult de o etapă plus o amendă.

„Ce am văzut alaltăieri seară și ce citeam după aia, să-i dea 10 etape, să-i dea 2 ani… Păi oameni buni, voi care scrieți așa ceva, sunteți Iisus Hristos? Toți greșim că suntem oameni. L-au lăsat nervii săracul când a fost înjurat. Federația, dacă are minte acum… Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat, dar mai mult o etapă și o amendă ca să se simtă nu ar trebui. Să le ia banii. Să ia câte 2000 de euro și o etapă suspendare.

Pentru că dacă dă mai mult de o etapă de suspendare, atunci CFR-ul zice în felul următor. ‘Dom’le, de-aia am pierdut campionatul, că s-a răzbunat pe mine’. Nu. Federația trebuie să fie…, cei care judecă, trebuie să fie oameni cu mult discernământ. Dom’le, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar nu trebuie să fim orbiți de ură. Că numai pușcărie văd peste tot. Pușcărie, pușcărie, pușcărie”, spune Dragomir.

Ce pedeapsă merită Cordea după scandalul de la CFR – U

Mitică a făcut apoi o sinteză a pedepselor pe care le merită cei doi „actori” implicați în încăierarea din Gruia. În ceea ce-l privește pe Bergodi, Dragomir spune că acesta merită o etapă și o amendă.

Dincolo, lui Cordea, „Oracolul din Bălcești” i-ar da, la fel, o etapă, dar o amendă mai mare. „Lui 4.000 de euro i-aș da amenda. Ce faci? Te duci să înjuri de morți? Nu se poate așa ceva. Îți pierzi controlul!”, adaugă Mitică.

Dragomir face din nou un apel la FRF să nu aplice sancțiuni uriașe: „Federația, încă o dată spun, Federația trebuie să fie deșteaptă, să-i ardă la bani și să-i lasă să joace pentru că nu trebuie să influențeze campionatul. Că acum Federația poate să influențeze campionatul”.

Cât despre nervii lui Daniel Pancu și săgețile către antrenorii străini, Mitică este de părere că tehnicianul era sub influența evenimentelor. „La nervi, poți să spui multe prostii. I-aș da și lui amendă de 1.000 de euro”.