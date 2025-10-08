Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo?”

Cea mai nouă piesă a trupei Taxi a polarizat din nou societatea româneacă, versurile cântecului „Când rinocerii” provocând adevărate războaie în social-media. Dincolo de mesaj, faptul că 31 de personalităţi publice au apărut în videoclipul piesei a amplificat conflictul dintre tabere.
Piesa şi versurile trupei Taxi au fost comentate şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”, de Dumitru Dragomir şi Horia Ivanovici. „Melodia e superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști. Ăștia care apar în videoclip”, este opinia exprimată de Dragomir.
„Sunt oameni care cred în ideile astea”, i-a replicat Ivanovici, la care fostul politician şi om de fotbal i-a răspuns: „Foarte bine, dar ce, i-am criticat? Nu, nu i-am criticat. Acum, aici, este o luptă între suveranişti şi globalişti. Versurile sunt superbe. Numai că trei sferturi din ei, cântau fals, ‘pe două voci’. Cu burse soroşiste, cu tot, trei sferturi din ei”.
Când a venit vorba de personalităţile care apar în videoclip, discuţiile s-au oprit asupra lui David Popovici. „Nu cred că David Popovici are vreo treabă”, a spus Horia Ivanovici, dar Dumitru Dragomir s-a arătat destul de sceptic în legătură cu această afirmație. „Nu se ştie. Dar ce caută el în politică, să se mânjească? Eu l-am tot lăudat”, a spus fostul şef al LPF.
Dragomir i-a dat apoi un sfat campionului olimpic: „Dragul tatii, vezi să nu te atragă în tâmpenii din-astea. Îţi distrugi cariera”.
Fostul deputat apreciază mesajul piesei însă are de obiectat cu privire la cei prezenți în videoclip. „Mesajul este trăsnet. Dar pe cine a pus să cânte, o parte dintre ei… O parte din cântăreţi sunt falşi. Aici nu vorbim de muzică, ci de aspectul politic”.
Dumitru Dragomir a încheiat discuţia despre piesa trupei Taxi cu o metaforă: „Ascultă-mă ce-ți spun! Mulțimile, rinocerii, au câștigat întotdeauna. Iar bogații au fost în spatele cortinei. Rinocerii dansau după cum le dictau ăia din spate!”.