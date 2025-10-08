Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo?”

Cea mai nouă piesă a trupei Taxi a polarizat din nou societatea româneacă, versurile cântecului „Când rinocerii” provocând adevărate războaie în social-media. Dincolo de mesaj, faptul că 31 de personalităţi publice au apărut în videoclipul piesei a amplificat conflictul dintre tabere.

ADVERTISEMENT

Dragomir: „Ce caută David Popovici în politică, să se mânjească?”

Piesa şi versurile trupei Taxi au fost comentate şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”, de Dumitru Dragomir şi Horia Ivanovici. „Melodia e superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști. Ăștia care apar în videoclip”, este opinia exprimată de Dragomir.

„Sunt oameni care cred în ideile astea”, i-a replicat Ivanovici, la care fostul politician şi om de fotbal i-a răspuns: „Foarte bine, dar ce, i-am criticat? Nu, nu i-am criticat. Acum, aici, este o luptă între suveranişti şi globalişti. Versurile sunt superbe. Numai că trei sferturi din ei, cântau fals, ‘pe două voci’. Cu burse soroşiste, cu tot, trei sferturi din ei”.

ADVERTISEMENT

Când a venit vorba de personalităţile care apar în videoclip, discuţiile s-au oprit asupra lui David Popovici. „Nu cred că David Popovici are vreo treabă”, a spus Horia Ivanovici, dar în legătură cu această afirmație. „Nu se ştie. Dar ce caută el în politică, să se mânjească? Eu l-am tot lăudat”, a spus fostul şef al LPF.

Dragomir i-a dat apoi un sfat campionului olimpic: „Dragul tatii, vezi să nu te atragă în tâmpenii din-astea. Îţi distrugi cariera”.

ADVERTISEMENT

„O parte din cântăreţi sunt falşi. Aici nu vorbim de muzică, ci de aspectul politic”

piesei însă are de obiectat cu privire la cei prezenți în videoclip. „Mesajul este trăsnet. Dar pe cine a pus să cânte, o parte dintre ei… O parte din cântăreţi sunt falşi. Aici nu vorbim de muzică, ci de aspectul politic”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a încheiat discuţia despre piesa trupei Taxi cu o metaforă: „Ascultă-mă ce-ți spun! Mulțimile, rinocerii, au câștigat întotdeauna. Iar bogații au fost în spatele cortinei. Rinocerii dansau după cum le dictau ăia din spate!”.