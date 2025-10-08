News

Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo?”

Dumitru Dragomir a văzut în premieră la "Profeţiile lui Mitică" clipul noii piese a trupei Taxi, "Când rinocerii". Ce reacţie a avut după ce a ascultat cântecul.
Daniel Spătaru
08.10.2025 | 14:45
Dumitru Dragomir reactie vehementa dupa ce a vazut noul videoclip al trupei Taxi Ce cauta David Popovici acolo
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a comentat mesajul şi videoclipul piesei "Când rinocerii", a trupei Taxi Foto: colaj Fanatik

Cea mai nouă piesă a trupei Taxi a polarizat din nou societatea româneacă, versurile cântecului „Când rinocerii” provocând adevărate războaie în social-media. Dincolo de mesaj, faptul că 31 de personalităţi publice au apărut în videoclipul piesei a amplificat conflictul dintre tabere.

Dragomir: „Ce caută David Popovici în politică, să se mânjească?”

Piesa şi versurile trupei Taxi au fost comentate şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”, de Dumitru Dragomir şi Horia Ivanovici. „Melodia e superbă, dar ăștia sunt numai soroșiști. Ăștia care apar în videoclip”, este opinia exprimată de Dragomir.

„Sunt oameni care cred în ideile astea”, i-a replicat Ivanovici, la care fostul politician şi om de fotbal i-a răspuns: „Foarte bine, dar ce, i-am criticat? Nu, nu i-am criticat. Acum, aici, este o luptă între suveranişti şi globalişti. Versurile sunt superbe. Numai că trei sferturi din ei, cântau fals, ‘pe două voci’. Cu burse soroşiste, cu tot, trei sferturi din ei”.

Când a venit vorba de personalităţile care apar în videoclip, discuţiile s-au oprit asupra lui David Popovici. „Nu cred că David Popovici are vreo treabă”, a spus Horia Ivanovici, dar Dumitru Dragomir s-a arătat destul de sceptic în legătură cu această afirmație. „Nu se ştie. Dar ce caută el în politică, să se mânjească? Eu l-am tot lăudat”, a spus fostul şef al LPF.

Dragomir i-a dat apoi un sfat campionului olimpic: „Dragul tatii, vezi să nu te atragă în tâmpenii din-astea. Îţi distrugi cariera”.

„O parte din cântăreţi sunt falşi. Aici nu vorbim de muzică, ci de aspectul politic”

Fostul deputat apreciază mesajul piesei însă are de obiectat cu privire la cei prezenți în videoclip. „Mesajul este trăsnet. Dar pe cine a pus să cânte, o parte dintre ei… O parte din cântăreţi sunt falşi. Aici nu vorbim de muzică, ci de aspectul politic”.

Dumitru Dragomir a încheiat discuţia despre piesa trupei Taxi cu o metaforă: „Ascultă-mă ce-ți spun! Mulțimile, rinocerii, au câștigat întotdeauna. Iar bogații au fost în spatele cortinei. Rinocerii dansau după cum le dictau ăia din spate!”.

Tags:
