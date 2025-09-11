News

Dumitru Dragomir, reacție vehementă la imaginile cu ministrul Oana Țoiu cu berea pe stadion: „Mi-a venit rău când am văzut-o”

Dumitru Dragomir a comentat la "Profeţiile lui DON Mitică" imaginile cu Oana Ţoiu pe Arena Naţională, la meciul România - Canada.
Daniel Spătaru
11.09.2025 | 10:43
Dumitru Dragomir a fost dezamăgit când a văzut-o pe ministrul Oana Ţoiu cu berea în tribună Foto: colaj Fanatik

Imaginea cu ministrul de externe Oana Ţoiu, cu un pahar de bere în tribună la meciul amical România – Canada, a stârnit multe controverse, inclusiv Jandarmeria simţindu-se datoare să dea un comunicat, în care a precizat că şefa diplomaţiei româneşti nu a încălcat legea, berea acesteia fiind fără alcool.

„Dacă vrei să te bucuri de respect, fereşte-te de tâmpenii”

Dincolo de legalitatea sau nu a gestului ministrului de externe, Dumitru Dragomir s-a arătat dezamăgit de aceasta, întreaga situaţie lăsându-i un gust amar. „Când am văzut-o cu berea pe stadion mi-a venit rău. Păi ce doamnă eşti tu, cu paharul de bere pe stadion? E o barieră roşie peste care nici bărbatul şi nici femeia nu trebuie să treacă, niciodată. Dacă vrei să te bucuri de respect, fereşte-te de tâmpenii”, a spus Dumitru Dragomir în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică”.

Când realizatorul Horia Ivanovici i-a reamintit de comunicatul jandarmeriei în care se specifica faptul că sponsorul a pus la dispoziţia invitaţilor bere fără alcool şi gin fără alcool, Dumitru Dragomir a replicat: „Ce exemplu dai tu ca ministru, ca politician? Toţi ar vrea să bea bere fără alcool, ăia de ce n-au? Dom’le, nu te pui cu mulţimea!”.

„Am crezut că numai o singură femeie din partidul ăsta are deviaţii”

Fostul politician şi om de fotbal a reamintit că a avut şi cuvinte de laudă la adresa Oanei Ţoiu, dar de data aceasta ea nu are nicio scuză.

„Eu am lăudat-o aici la tine în emisiune, dar acum doamna trebuia să facă în aşa fel încât să oprească aşa ceva. Asta e o palmă primită pentru toată viaţa. Ce doamnă eşti tu? Bei bere în tribună? Aşa eşti o doamnă ministru?”, i-a spus Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici.

„Eu am crezut că numai o singură femeie din partidul ăsta (n.r. – USR) are deviaţii, Clotilda. Dar văd că mai sunt şi alţii care au deviaţii”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

Daniel Spătaru
