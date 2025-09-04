News

Dumitru Dragomir, reacție violentă la adresa Uniunii Europene: „Cea mai a dracului dictatură!”

Dumitru Dragomir consideră că măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan sunt dictate din birourile UE de la Bruxelles.
Daniel Spătaru
04.09.2025 | 12:11
Dumitru Dragomir reactie violenta la adresa Uniunii Europene Cea mai a dracului dictatura
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir cere pentru România drepturi egale cu ale celorlalţi membri Foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir s-a revoltat împotriva dublei măsuri cu care sunt tratate statele membre ale Uniunii Europene. În direct la „Profeţiile lui DON Mitică”, acesta acuză stilul dictatorial al Bruxelles-ului.

ADVERTISEMENT

„Să avem şi noi subvenţii cum are Franţa în agricultură”

Dumitru Dragomir reclamă pentru România aceleaşi drepturi de care beneficiază şi celelalte ţări din UE, în condiţiile în care ţara noastră a participat în egală măsură cu ele la eforturile de război ale Ucrainei şi oferă ajutor consistent Republicii Moldova pe calea integrării europene.

„Să avem aceleași drepturi pe care le au celelalte state ale Uniunii Europene. Să avem și noi subvenții cum are Franța în agricultură. Să avem și noi subvenții cum are Germania în industria chimică”, au fost câteva dintre cerinţele exprimate de Dragomir în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce politicienii români nu ridică glasul la Bruxelles, pentru a revendica astfel de drepturi, fostul politician şi om de fotbal a răspuns: „Convingerea mea este că nu poți să faci valuri. Eu nu i-aș condamna pe ăștia care nu reușesc. Pentru că nu pot. Dacă ar veni în locul lor cineva care să facă valuri, l-ar aresta imediat”.

„Ăla care face valuri va fi arestat imediat”

De altfel, Dragomir este convins că măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan sunt mai degrabă opera Bruxelles-ului decât decizii luate în plan intern. „Bolojan e carne de tun. Să ne înţelegem de la început, el nu vrea răul ţării. Această coaliţie nu vrea răul poporului, dar e împinsă, obligată să cumpere armament, să ajute Ucraina, să ajute Republica Moldova, iar noi, când am avut nenorocirea cu apele, nu ne-a dat nimeni un sac cu cartofi”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin...
Digi24.ro
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

„Ăla care ar face valuri ar fi arestat imediat. Cea mai a dracului dictatură posibilă acum este, nu pe timpul lui Ceaușescu. Dictatura Europeană! De ce s-au supărat și cu Trump? Pentru că nici Trump nu suportă chestiile astea”, a concluzionat Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT
Scene
Digisport.ro
Scene "șocante"! O arbitră a fost lovită de un jucător, în văzul tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

Dumitru Dragomir, reacție violentă la adresa Uniunii Europene: „Cea mai a dracului dictatură!”

Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani...
Fanatik
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super...
Fanatik
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan:...
Fanatik
„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan: „E scandal! Trădare și prostie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Prea îndrăzneață. Cum s-a putut prezenta cunoscuta prezentatoare la Festivalul de Film de...
iamsport.ro
Prea îndrăzneață. Cum s-a putut prezenta cunoscuta prezentatoare la Festivalul de Film de la Veneția | FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!