Dumitru Dragomir, reacție violentă la adresa Uniunii Europene: „Cea mai a dracului dictatură!”

Dumitru Dragomir s-a revoltat împotriva dublei măsuri cu care sunt tratate statele membre ale Uniunii Europene. În direct la „Profeţiile lui DON Mitică”, acesta acuză stilul dictatorial al Bruxelles-ului.

ADVERTISEMENT

„Să avem şi noi subvenţii cum are Franţa în agricultură”

aceleaşi drepturi de care beneficiază şi celelalte ţări din UE, în condiţiile în care ţara noastră a participat în egală măsură cu ele la eforturile de război ale Ucrainei şi oferă ajutor consistent Republicii Moldova pe calea integrării europene.

„Să avem aceleași drepturi pe care le au celelalte state ale Uniunii Europene. Să avem și noi subvenții cum are Franța în agricultură. Să avem și noi subvenții cum are Germania în industria chimică”, au fost câteva dintre cerinţele exprimate de Dragomir în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce politicienii români nu ridică glasul la Bruxelles, pentru a revendica astfel de drepturi, fostul politician şi om de fotbal a răspuns: „Convingerea mea este că nu poți să faci valuri. Eu nu i-aș condamna pe ăștia care nu reușesc. Pentru că nu pot. Dacă ar veni în locul lor cineva care să facă valuri, l-ar aresta imediat”.

„Ăla care face valuri va fi arestat imediat”

De altfel, Dragomir este convins că sunt mai degrabă opera Bruxelles-ului decât decizii luate în plan intern. „Bolojan e carne de tun. Să ne înţelegem de la început, el nu vrea răul ţării. Această coaliţie nu vrea răul poporului, dar e împinsă, obligată să cumpere armament, să ajute Ucraina, să ajute Republica Moldova, iar noi, când am avut nenorocirea cu apele, nu ne-a dat nimeni un sac cu cartofi”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Ăla care ar face valuri ar fi arestat imediat. Cea mai a dracului dictatură posibilă acum este, nu pe timpul lui Ceaușescu. Dictatura Europeană! De ce s-au supărat și cu Trump? Pentru că nici Trump nu suportă chestiile astea”, a concluzionat Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT