Mitică Dragomir a oferit o reacție fabuloasă la „țeapa” primită de Gigi Becali în cazul transferului lui Florinel Coman. Fostul șef LPF e sigur că Al Gharafa a „dat-o pe vrăjeală” să întărzie plata către FCSB pentru mutarea internaționalului român.

Dumitru Dragomir, replică fabuloasă la “țeapa” primită de Gigi Becali la transferul lui Florinel Coman: “Au dat-o pe vrăjeală”

Florinel Coman a debutat deja pentru Al Gharafa, însă qatarezii nu au trimis nici până acum banii pentru transferul internaționalului. Gigi Becali a spus și care este explicația pentru care suma nu a intrat în conturile „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului din Qatar susțin că . Gigi Becali a luat deja măsuri și a făcut plângere la FIFA, iar acum așteaptă 6 milioane de euro.

Mitică Dragomir a comentat în stilul său caracteristic „țeapa” lui Gigi Becali. „Oracolul de la Bălcești” știe de ce Al Gharafa a spus că banii pentru transferul lui Florinel Coman au intrat într-un cont bancar din Vietnam.

ADVERTISEMENT

„E vrăjeală, nu au bani să plătească și au dat-o pe vrăjeală. Trebuia să trimită factură cu semnătură și ștampilă de aici, pe factură e numărul de cont. Asta e o vrăjeală care nu s-a mai pomenit, e imposibil.

Nu au avut bani și de asta au spus că au trimis banii în Vietnam. Ce cauți să îi dai banii în Vietnam, ce treabă are România cu Vietnam? Asta e o vrăjeală”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, reacție categorică: „Cine crede așa ceva? Am făcut plângere”

Gigi Becali aștepta banii pentru transferul lui Florinel Coman până pe 31 iulie. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, patronul a făcut plângere la FIFA și acum vrea să primească 6 milioane din partea clubului din Qatar.

„Problema e că n-am primit banii de pe Coman. Cum să se mai întoarcă? Ei zic că au dat banii, dar au băgat banii în Vietnam, că au fost păcăliți. Ei au spus că au dat banii și i-au dat în Vietnam. Ei așa au zis.

ADVERTISEMENT

Acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, adică 6 milioane de euro. Noi am anunțat la FIFA. Tot cu echipa asta am mai avut probleme cu Keșeru. Ei aveau contul nostru. Ei susțin că niște hackeri au spart și au modificat mail-urile și au trimis un alt număr de cont.

Vrăjeală! Cine crede așa ceva? Noi am făcut plângere la FIFA, acum să luăm 6 milioane. Noi nu avem treabă, trebuia să primim banii până pe data de 31”, spunea Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, REPLICA FABULOASA la TEAPA PRIMITA de Gigi Becali