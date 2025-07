Dumitru Dragomir sare în apărarea Dianei Șucu în legătură cu festivalul Beach, Please: „Ce artiști? Sunt derbedei! O felicit, bravo ei!”

Cel mai mare festival al verii de pe litoralul românesc, Beach, Please!, a stârnit şi cele mai vehemente reacţii legate de un eveniment artistic care a avut loc în ultima vreme în România. Scandalurile de pe scena de la Costineşti au avut un loc special rezervat în emisiunea “Profeţiile lui DON Mitică”.

Diana Şucu: „Ce vedem la Beach, Please nu e libertate, e decădere totală”

pe tema celor petrecute la festival, ambii fiind însă contrariaţi de lipsa de acţiune a autorităţilor. “Jandarmeria nu face nimic, Poliţia nu face nimic, statul nu face nimic. Organizatorii vin, se hlizesc.. De-alde Selly şi ăştia… Cică au făcut încasări de aproape opt milioane de euro”, a spus Horia Ivanovici.

Moderatorul emisiunii “Profeţiile lui DON Mitică” consideră că artiştii care au generat scandalurile nu ar fi trebuit chemaţi la festival, în timp ce Dumitru Dragomir a fost categoric: “Păi ce, ăia sunt artişti? Sunt niște derbedei care nu au ce să caute pe o scenă!”.

Ivanovici și Dragomir au remarcat și , soția patronului Rapidului, față de festivalul de la Costinești. Într-o luare vehementă de poziție, aceasta a scris pe Instagram: “Tinerii ăștia vor conduce România. În curând vor vota. Ce vedem la Beach, Please nu e libertate, e decădere totală. Sincer? Mi-e dor de ordine. Mi-e dor de Ceaușescu”.

Dragomir: „Când am văzut ce-i la Beach, Please am crezut că e trucaj”

Ulterior Diana Şucu a şters postarea, dar Dragomir a comentat: “Dom’le, știţi ce a vrut să spună? De disciplină”. “Era clar ce a vrut să spună, a vrut să spună despre ordine!”, a remarcat şi Ivanovici. “Ţie ţi se pare că a greşit?”, a mai întrebat acesta, la care fostul şef al LPF a răspuns categoric: “Nu! O felicit, bravo ei!”.

Pe de altă parte, Dumitru Dragomir spune că nu ar interzice fenul acesta de festivaluri, ci doar pe “presupuşii artişti”. „Când am văzut ce-i acolo, am crezut că nu-i adevărat. Am crezut că e trucaj. Am zis, Doamne, în ce ţară trăim? Nimeni nu opreşte aşa ceva? Sunt curios ce urmează”, a mai spus Dragomir.

Oracolul de la Bălceşti a închis subiectul cu concluzie de luare aminte: “Nu există copil stricat, există părinţi neglijenţi! Şi cu asta am spus tot”.

