Dumitru Dragomir, scandal monstru cu familia Ceaușescu: „Nu permit să mă jigniți!”

Dumitru Dragomir a rememorat în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică” momente din perioada în care era preşedinte la FC Olt Scorniceşti şi intra în contact direct cu membri ai familiei Ceauşescu.

ADVERTISEMENT

„În preajma familiei Ceauşescu mi-era o frică de mă stricam la stomac”

cum a învăţat să îi confrunte pe membrii familiei dictatorului şi astfel să-şi salveze postul. „Am avut la Scorniceşti un şef evreu, Lucian Gamsievici. Mie, de fiecare dată în preajma familiei Ceauşescu mi-era o frică de mă stricam la stomac. La echipă veneau nea Lică şi cu Gheorghiţă. Şi mai pierdeam meciuri. Acolo n-a rezistat nimeni cât am rezistat eu, trei ani de zile. Toţi au plecat cu picioare în fund. De fiecare dată când veneau nu scoteam un cuvânt.

Într-o seară jucam poker cu Gamsievici şi cu alţii şi-mi zice: ‘Auzi, mă, parcă tu erai mai curajos, mai cu sânge în tine’. Iar eu îl întreb: ‘De ce spui asta nea Lucică?’, ‘Bă, dacă pleci prea mult capul, rămâi aplecat de tot’. ‘Ce vrei să spui?’, ‘Vezi că încep ăştia să te calce în picioare, nu rezişti şase luni aici. Mai bine să te dea afară acum, după o săptămână, decât să te dea peste o lună, să fii şi bătaia lor de joc'”, a povestit Dumitru Dragomir momentul de cotitură îşi care şi-a schimbat atitudinea faţă de membrii familiei Ceauşescu care se ocupau de echipă.

ADVERTISEMENT

„L-am făcut să cedeze pe Lică Bărbulescu”

La scurt timp după această discuţie direct cu aceştia. Echipa a pierdut un meci în campionat, iar la primărie a fost convocată o şedinţă la care a fost chemată şi conducerea clubului şi jucătorii.

„Nea Lică (n.r. – Vasile Bărbulescu, cumnatul lui Nicolae Ceauşescu) începe cu ‘Mă dobitocilor!’. Mă ridic eu: ‘Domnule preşedinte, nu vă mai permit să vorbiți așa cu mine. M-ați făcut și pe mine dobitoc, nu numai pe jucători’. ‘Du-te, bă, în mă-ta, îmi zice mie nea Lică!’. Atunci eu îi spun: ‘Bine, atunci rămâi dumneata și condu aici’ și am plecat. Să vezi atunci cum s-au repezit Gheorghiță şi alţii după mine. ‘Dom’le, ai înnebunit? Până mâine eşti arestat. Cum poţi să faci aşa ceva? Hai înapoi!’. Eu zbieram că nu, ca să m-audă, că era uşa deschisă. Mă duc înapoi, iar el îmi zice: ‘Hai mă, ce dracu, nu ştii de glumă?’ L-am făcut să cedeze”, a mai povestit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

„Dacă mă jigniţi, n-am cum să fac treabă”

Acesta a fost momentul în care s-a schimbat şi atitudinea membrilor familiei Ceauşescu faţă de Mitică Dragomir. Fostul om de fotbal a mai povestit cum le-a interzis acestora să mai meargă la echipă şi, în ciuda diferendului de opinii, a avut de atunci parte de respectul cuvenit.

ADVERTISEMENT

„I-am spus: ‘Nea Lică, eu am venit aici pentru familia dumneavoastră. Am venit de la oraş, aţi văzut ce vilă aveam. Am venit să vă ajut, dar dacă mă jigniţi şi nu mă lăsaţi în pace n-am cum să fac treabă’. ‘Spune ce trebuie făcut!’. ‘Nu mai aveţi ce căuta la echipă. M-aţi adus pe mine, de ce mai veniţi dumneavoastră? Chemaţi-mă pe mine, fără echipă’. ‘Da, dar tu dictezi banii şi eu îi plătesc!’. ‘Aaa, pă şi credeţi că nu ajung banii la echipă? Puneți un om de-al dumneavoastră să dea banii la echipă. Nu-i mai dau eu de-acum înainte’. El se uită la mine: ‘Și nu ne mai dai voie să venim la echipă?’. ‘Păi dacă v-aţi pricepe v-aş da voie’.

Dar Gheorghiţă, care se pricepea la fotbal, zice: ‘Şi cum domnu’ preşedinte, nici eu n-am voie?’. ‘Ba da, în tribună. dar la echipă mă lăsaţi pe mine, că de-asta m-aţi adus. Dacă vă convine, dacă nu, la revedere. Că am casă unde să mă duc’. De atunci am avut parte de respectul cuvenit”, a încheiat Dumitru Dragomir episodul cu familia Ceauşescu.

ADVERTISEMENT