Dumitru Dragomir, scandal monstru pe stradă! A sărit la bătaie după ce a fost atacat: “Sifonarul Securităţii! Ai distrus Craiova!” Video

Dumitru Dragomir a fost implicat într-un nou scandal fiind jignit de un protestar care s-a remarcat în timpul protestelor împotriva PSD-ului.

“Oracolul de la Bălcești” a fost interpelat de Marian Ceaușescu, un cunoscut protestatar, pe Calea Victoriei, după ce a ieşit dintr-o emisiune a postului B1 TV.

Fostul șef al LPF a fost numit ,,scursură comunistă, slugă, lichea, jigodie”, iar Dragomir nu a stat pe gânduri și a sărit la bătaie, fiind oprit doar cu eforturile șoferului său. Imaginile pot fi văzute mai jos.

Dialog incredibil între Dumitru Dragomir şi un protestatar

Ceaușescu: Ce mințiți așa de mult?

Dragomir: Cum te cheamă pe tine?

Ceaușescu: Ați fost sluga lui Ion Coma, a lui Postelnicu. Scursură comunistă. Ai fost condamnat trei că ai distrus Craiova.

Dragomir: Minți!

Atitudinea de bataus securist din MITICĂ DRAGOMIR. Acesta nu suporta adevarul Geplaatst door Ceausescu Marian op Donderdag 10 september 2020

Ceaușescu: Ești o lichea! Fosilă comunistă! Când îl pupai în c*r pe Postelnicu cum a fost? Jigodie!

Dragomir: Cum mi-ai zis? Mi-ai zis jigodie? (Dumitru Dragomir vrea să sară la bătaie)

Ceaușescu: Ia mâna de pe mine! Cum ai făcut averea? Cum ai distrus Craiova, o să distrugi și Bucureștiul. Sifonarul Securității ai fost, bă! CCR te-a scăpat de pușcărie, hoțule! Fira-i al dracului de pușcăriaș!”.

Dumitru Dragomir candidează din partea PSD-ului pentru postul de Consilier General la Primăria Capitalei și are nu mai puțin de trei pensii speciale, care însumate ajung la 206,400 de lei.

,,”Eu pe unde am fost am făcut câte ceva. Eu am concurat pentru Primăria Capitalei și am ieșit pe locul 3, cu Băsescu și cu Geoană. Eu, da, am trei pensii. Pentru că le merit. Am contribuit, aveam 15.000 de euro pe lună salariu, plăteam 6000 de euro la stat, la Ligă. Am fost 2 legislaturi la Parlamentare, dintre care vicepreședinte de Comisie Parlamentară. Sunt singurul din istoria acestei țări din opoziție care ama făcut singur o lege organică, am drept de autor asupra ei. Cine se compară cu mine dintre toți consilierii aștia care sunt propuși? Pe unde am fost Am făcut stadioane, am promovat tineri, am făcut sediul Ligii, cel mai frumos din lume, nu din acestă țară. Eu am finanțat și n-am luat de la clubburi bani. Eu m-am zbătut și am făcut rost de bani și am făcut această clădire”, a comentat Dragomir la B1 TV.

La Liga Profesionistă de Fotbal avea un salariu de 15.000 de euro pe lună

Doar în 2020, Dragomir a vândut o casă pe care a luat suma fabuloasă de 3,9 milioane de euro și are ceasuri și bijuterii în valoare de 100.000 euro.

Pe declarația de avere mai apar două apartamente, de 210 și 240 de metri pătrați și o vilă 500 de mp, în conturile personale având doar suma de 218.000 de lei și 210.000 de euro.

Mitică Dragomir a fost întrebat în emisiune de unde a avut bani să cumpere o asemenea casă, iar acesta a susținut că vila pe care a vândut-o aparținea seniorului Ghica și se afla într-o stare jalnică, el fiind cel care a restaurat-o cu bani câștigați din afaceri legitime:

,,Eu sunt milionar de ani de zile. Eu am făcut blocuri. Eram președinte la Ligă și construiam blocuri. Am vândut 4-5 blocuri, 40 de vile până acum. Eu am muncit de dimineața până noaptea. În afară de asta, 20 de ani am avut un salariu de la Parlament, de la Ligă, dar plăteam taxele la stat…”, a mai spus Dragomir vizibl deranjat.