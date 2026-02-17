Sport

Dumitru Dragomir, scut în faţa lui Dani Coman: “Ieşirea lui este normală! A fost curentat foarte rău de arbitri”. Ce spune de scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu

Dumitru Dragomir a intervenit în scandalul dintre Dani Coman și Radu Petrescu. Ce a spus fostul șef LPF despre atitudinea președintelui de la FC Argeș, dar și ce suspendare i-ar fi dat arbitrului.
Mihai Dragomir
17.02.2026 | 08:30
Dumitru Dragomir scut in fata lui Dani Coman Iesirea lui este normala A fost curentat foarte rau de arbitri Ce spune de scandalul in care a fost implicat Radu Petrescu
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Dani Coman după ce l-a pus la punct în direct pe Radu Petrescu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Meciul Petrolul – FC Argeș 2-1 s-a lăsat cu un scandal uriaș din cauza arbitrului Radu Petrescu. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Dani Coman după ce l-a făcut praf pe „central” și a spus ce pedeapsă ar fi meritat „cavalerul fluierului”.

Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Dani Coman după ce l-a făcut praf pe Radu Petrescu

Arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol marcat de FC Argeș în poarta Petrolului. Gazdele au reușit să câștige meciul cu 2-1 și să dea peste cap șansele piteștenilor la calificarea în play-off.

Dani Coman a țipat în direct și l-a distrus pe arbitrul Radu Petrescu după meci. Dumitru Dragomir a văzut cele întâmplate și a spus lucrurilor pe nume. Fostul șef LPF nu îl învinuiește pe oficialul lui FC Argeș pentru atitudinea avută.

„A avut o ieșire normală. Chiar dacă o să mă înjure mulți acum. Fotbalul ăsta este precum societatea, este viața. Dacă nu intră în play-off, schimbă antrenorul… sau primarul îl dă și pe el afară.

Mă, tu îmi tai aripile! Nu mai pot să zbor! Iar Dani Coman a fost lovit rău de tot de arbitrii. Nu se poate așa ceva… Cum să se lase cu suspendare? Eu nu îi făceam nimic”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Ce suspendare i-ar fi dat Dumitru Dragomir lui Radu Petrescu

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre arbitrul Radu Petrescu, cel despre care Victor Angelescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că o „ajută” pe FCSB. „Corleone” îl apreciază pe arbitru și este de părere că nu merită o suspendare drastică.

„Mă duceam și făceam în așa fel încât arbitrul să ia câteva etape de suspendare. Radu Petrescu e singurul vinovat pentru ce a fost acolo. A greșit. Nu să îi dea 24 sau 40 de etape, dar 2-3 tot trebuie să îi dea. Nu mai mult!

E mult până la finalul campionatului. Eu l-aș fi suspendat 5 etape. E arbitru bun, ne batem joc? S-a pierdut. Nu a vrut să o ajute pe FCSB. E un tip emotiv. Publicul îl bombarda”, a mai spus Dragomir.

Amintiri din „Cooperativă”. Dumitru Dragomir a spus cum mergeau aranjamentele între echipe

În anii ’90 și la începutul anilor 2000, echipele mai mici din Divizia A își „împărțeau” punctele pentru a evita retrogradarea sau pentru a ajuta o altă formație favorizată să obțină un loc în cupele europene. Dumitru Dragomir a spus cine și cum se înțelegea atunci pentru succes.

„Pe vremea Cooperativei, era, de exemplu, o înțelegere între Jean Pădureanu și Pinalti. Băi, la mine câștig eu, la tine, câștigi tu. Nu erau mai mult de 3-4 înțelegeri. Ei făcuseră varză tot campionatul, presa, dar erau doar între Jean și câțiva. Sechelariu nu a fost niciodată cu ei!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

  • 43 de ani are Radu Petrescu
  • 2007 este anul debutului său în primul eșalon din România
