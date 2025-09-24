Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir prietenului Gigi Becali pentru a evita dezastrul: ”Așa aș avea două variante”. Care sunt jucătorii de neînlocuit la FCSB

Campioana României are o singură victorie în campionat și se află pe locul 13 cu doar 7 puncte, iar sfatul lui Dumitru Dragomir pentru Gigi Becali este să nu mai schimbe jucătorii importanți la pauză.

Sfatul pe care Dumitru Dragomir i l-a dat lui Gigi Becali

Fostul președinte al LPF a preconizat la că FCSB mai are în acest sezon și i-a transmis lui Gigi Becali că ar fi bine să se axeze pe Cupa României.

”Nu-mi place că am gura aurită. Își amintești că ți-am spus ‘să desfacă șampania dacă intră în play-off’. Va avea greu. Dacă FCSB nu intră în play-off este cea mai mare surpriză de la Revoluție încoace. Eu dacă aș fi în locul lui Gigi acum m-aș lega de Cupă. Aș avea două variante, Cupa și locul 7.

M-aș axa pe cele două variante, ailaltă e greu de prins. Îi fac o recomandare prietenească lui Gigi. Nu mai schimba jucători la pauză. Pe jucătorul de mare valoare, chiar dacă joacă mai slab, nu-l schimba imediat. Lasă-l până prin minutul 70. Jucătorii de bază nu se schimbă”, a declarat el.

Care sunt jucătorii ce nu ar trebui înlocuiți

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, care ar fi jucătorii importanți ce nu ar trebui schimbați, Dragomir a dat nu mai puțin de 10 nume din echipa campioanei României.

”Ăla în poartă, Târnovanu, pe Crețu, pe fundașul central Popescu, pe muntenegreanul Radunovic, pe Olaru, pe Șut, pe Tănase, pe Octavian Popescu, pe Bîrligea. Aici l-aș pune și pe Miculescu, mie îmi place de el.

Eu i-aș schimba din minutul 70-75 în sus. Lasă să știu că am și duminica asta și duminica viitoare acești… Când aud că obosesc… Vedeți-vă de treabă, sunt mai grele antrenamentele decât jocurile”, a spus Dumitru Dragomir.