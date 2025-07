Dumitru Dragomir, sfaturi prețioase pentru români: cum să ai o viață sănătoasă și cum poate fi evitată canicula

Dumitru Dragomir (79 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre și pentru a evita canicula. „Oracolul” a devoalat, la „Profețiile lui DON Mitică”, câteva dintre trucurile la care a apelat pentru a atinge o vârstă impresionată.

Sfaturile lui Dumitru Dragomir pentru o viață sănătoasă și pentru a „dribla” canicula

Fostul președinte al LPF a avut mereu grijă să respecte 3 reguli importante. Dragomir a consumat mereu la prânz între 40 și 50 de mililitri de pălincă, a dormit întotdeauna o oră după masa respectivă și nu a mâncat mult seara. Deși nu are probleme cu canicula, el și-a construit casa cu subsol pentru a combate temperaturile foarte ridicate pe timp de vară.

„Dorm ca șarpele pe gard. Îmi place soarele, îmi place umbra, îmi place frigul, îmi place zăpada. Îmi place viața! Câți au vrut să mă topească și n-au putut. Mi-au pus căldură și la fund și nu m-au ars. Cât au vrut să mă ardă. M-am învățat cu căldura. Eu n-am nicio treabă!

Domnule, când depășește temperatura 35 de grade atunci dau drumul la aer condiționat, dar nu stau cu el mult (n.r.- ca să nu răcească). Sunt mult prea bătrân ca să mai risc. La mine casa, în sufragerie, jos, e foarte rece. Aș putea să stau fără probleme că nu sunt mai mult de 18 grade. Temperatura scăzută vine din subsol, că e băgată în pământ casa. E casă șmecheră.

„Oracolul” a argumentat pentru importanța odihnei

Sigur că mai dorm după amiază. Odihna este, după părerea mea, pe primul loc ca să ai o viață sănătoasă și bună. Ce înseamnă odihna? Eu, de exemplu, mă culc la ora 01:00 noaptea. În fiecare seară la 00:45 m-am culcat. Obligatoriu de când m-am născut dorm o oră după masă. Și când mă duceam cu vacile, când eram copil de 7, 8, 10 ani.

De obicei dorm de la 14:30 la 15:30. Maximum până la 16:00, mai mult de o oră și jumătate nu dorm. Așa m-am învățat. Dacă, de exemplu, plec în străinătate, fac de așa natură încât să iau avionul să mănânc la 14:00 sau la 13:30. Apoi la ora 14:30 să dorm o oră.

Părerea mea este că e importantă și gena, dar contează și dacă ai grijă de tine. Nu știu dacă îți prelungește un ritual de genul viața. Eu am mai spus-o și o repet. Îmi cer scuze că tot o repet. Când este să te ia dracu, te ia din altarul Bisericii. Aici, ferească Dumnezeu, cazi de la vârsta asta. Că eu am intrat în al 80-lea an. Eu am împlinit 79 de ani.

Cele 3 reguli ale lui Dumitru Dragomir

Convingerea mea e că 3 lucruri m-au ajutat. Și împotriva tuturor medicilor care spun să nu te atingi de băutură. Eu nu suport băutura, dar ca medicament la fiecare prânz beau 40-50 de mililitri de pălincă.

Prima e pălinca, dar în timpul mesei, că altfel îți arde tot. Apoi somnul de după masă și să nu mănânci mult seara. Somnul e sfânt! Eu, dacă nu dorm după masa, nu pot să dorm noaptea”, a transmis .