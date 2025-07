Dumitru Dragomir și-a ales favorita în lupta la titlu. Cine l-a dezamăgit: „Are lot de locurile 4-5!”

Dumitru Dragomir continuă să o considere pe FCSB favorita în lupta la titlu, chiar în prima etapă.

Echipa pe care Dumitru Dragomir o consideră favorită în lupta la titlu

„Oracolul” nu a fost impresionat de către CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid București, contracandidatele campioanei en-titre. Mai mult decât atât, fostul președinte al LPF a susținut .

„FCSB rămâne mare favorită la titlu. Nu m-a impresionat nici CFR. Nu m-a impresionat Craiova. Tu gândește-te la cele două faze pe care le-a scos Lung. Și vezi cum era scorul.

(Horia Ivanovici: la pauză putea să fie 5-0 pentru Universitatea Craiova). Putea să fie, dar nu m-a impresionat. Nu m-a impresionat nici Rapidul lui Gâlcă. Pur și simplu nu m-a impresionat. Pentru că nici FC Argeș nu are echipă.

Dani Coman este unul dintre cei mai tari manageri din fotbalul românesc, dar n-are echipă. Are vreo doi jucători să zic așa. E jucător Caio Ferreira (n.r.- atacant central brazilian).

Concluzia neverosimilă a lui Dumitru Dragomir despre Rapid

Are și un fundaș central bun Argeșul. Dar restul? Sunt o echipă subțire. Nu m-a impresionat Rapidul. Nu am văzut nimic, vreo sclipire. Are lot de locurile 4-5! Rapidul mi s-a părut o echipă de locurile 4-5. În schimb mi-a plăcut ’U’ Cluj.

Mi s-a părut mai bun Rapidul lui Șumudică decât Rapidul lui Gâlcă. S-ar putea să fie doar de la primul meci. Cu toate că ei au câștigat. Are câțiva tineri buni noi”, .

