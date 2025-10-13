Dumitru Dragomir, șocat de linșajul la adresa lui Mircea Lucescu: „Le-a tras batista prin gură tuturor șerpilor!”

Mircea Lucescu s-a aflat într-o situație dificilă înainte de partida cu Austria, tehnicianul fiind criticat dur după rezultatele înregistrate în septembrie de echipa națională, 0-3 cu Canada și 2-2 cu Cipru. Mitică Dragomir e de părere că succesul de pe Arena Națională a fost răspunsul perfect pentru contestatarii lui „Il Luce”.
Mitică Dragomir a afirmat că a fost încântat de victoria României cu Austria, în special datorită faptului că succesul poate fi considerat un răspuns pentru cei care l-au criticat pe Mircea Lucescu. „M-am bucurat mai mult pentru Lucescu decât pentru victoria echipei naționale.
Dacă făcea meci egal, trebuia să fugă din țară. Cu asta le-a tras batista prin gură șerpilor. Cu Lucescu poți să te înjuri, poți să te cerți, dar nu poți să nu îl respecți. Funcția de selecționer face de așa natură încât creează foarte multe dușmănii.
Antrenorul echipei naționale e ca Nicușor Dan pentru țară. (n.r. Lucescu e președintele, la fotbal) Sigur că da. Președintele Federației, președintele Ligii… zero tăiat”, a declarat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
Poate cel mai dur atac la adresa lui Mircea Lucescu a venit din partea fostului patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, care a folosit un termen incredibil pentru a-l caracteriza pe selecționer. Dumitru Dragomir a comentat această situație, dar a vorbit și despre conflictele pe care chiar el le-a avut în trecut cu Mircea Lucescu.
„Și eu m-am înjurat cu Lucescu ca la ușa cortului. Mai rău decât au făcut ei acum. Înjură și Lucescu… Dar e un tip foarte deștept. E om ca și noi și Lucescu. Are și el nervii lui, dacă îl zgândări te face dobitoc, cretin, în toate felurile…”, a afirmat fostul președinte al LPF la ediția precedentă a emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
Mircea Lucescu a fost încântat de prestația „tricolorilor” în succesul cu Austria, dar tehnicianul a vorbit din nou și despre plecarea de la echipa națională. „E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe care mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate.
Și Dragomir și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan. Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii.
Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a declarat experimentatul tehnician după victoria de pe Arena Națională.