Dumitru Dragomir știe cauza căderii PSD: „S-au răzbunat unii pe alții, ca proștii! Avari după funcții”

PSD a pierdut din nou Primăria Capitalei, la fel ca la alegerile din iunie 2024 și septembrie 2020. De asemenea, social-democrații nu au reuşit să-şi trimită reprezentantul în finala prezidenţială după primul tur al al alegerilor din noiembrie 2024, anulat ulterior de Curtea Constituţională. Această serie de eşecuri a ridicat multe întrebări cu privire la cauzele declinului acestui partid.

Dumitru Dragomir: „Singurul băiat deştept a fost Marcel Ciolacu”

Mulţi experţi au încercat să determine motivele scăderii PSD în preferinţele electoratului, iar ultimul eşec, cel al lui Daniel Băluţă, i-a întărit lui Dumitru Dragomir convingerea că principala cauză se regăseşte chiar în interiorul partidului.

„Îi mănâncă din interior. Pe Năstase, pe Ponta, pe Geoană”, a fost exemplele pe care le-a dat Dumitru Dragomir, în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

„Singurul şmecher de profesie, adică băiat deştept, a fost Marcel Ciolacu. A învârtit lucrurile în aşa fel încât a ajutat şi pe AUR, a ajutat şi PNL-ul, s-a ajutat şi pe el. Şi, hopa, a căzut în picioare, cu toate că lumea spune că a fost îndepărtat fiind trimis la Buzău, dar habar n-au ei cât de puternici sunt ăştia din provincie. Cum e Olguţa, cum e el, cum mai sunt patru-cinci în ţară.

Dumitru Dragomir: „Sunt curios cum termină Sorin Grindeanu”

. S-au răzbunat unii pe alţii, ca proştii. Sunt orgolii multe la PSD, plus avariţia asta să pună mâna neapărat pe funcţie”, a mai spus Mitică Dragomir. „Pe Ciolacu l-au trimis la Buzău. Să vedem ce-i fac lui Paul Stănescu”, a adăugat el.

se întreabă dacă şi actualul lider al PSD va avea aceeaşi soartă cu cea a predecesorilor săi. „Sunt curios cum termină Grindeanu. Dacă îi dă SRI-ul lui Grindeanu, atunci într-adevăr a dat lovitura şi merită orice trădare”, este părerea exprimată de Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.