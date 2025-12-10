News

Dumitru Dragomir știe cauza căderii PSD: „S-au răzbunat unii pe alții, ca proștii! Avari după funcții”

Eşecurile repetate ale PSD, care au culminat cu pierderea Primăriei Capitalei şi absenţa din finala prezidenţială, alimentează acuzaţiile de lupte interne şi rivalităţi care slăbesc partidul, spune Dumitru Dragomir.
Daniel Spătaru
10.12.2025 | 12:32
Dumitru Dragomir stie cauza caderii PSD Sau razbunat unii pe altii ca prostii Avari dupa functii
Dumitru Dragomir ştie din ce cauză PSD a obţinut scoruri slabe la ultimele rânduri de alegeri Foto: colaj Fanatik
PSD a pierdut din nou Primăria Capitalei, la fel ca la alegerile din iunie 2024 și septembrie 2020. De asemenea, social-democrații nu au reuşit să-şi trimită reprezentantul în finala prezidenţială după primul tur al al alegerilor din noiembrie 2024, anulat ulterior de Curtea Constituţională. Această serie de eşecuri a ridicat multe întrebări cu privire la cauzele declinului acestui partid.

Dumitru Dragomir: „Singurul băiat deştept a fost Marcel Ciolacu”

Mulţi experţi au încercat să determine motivele scăderii PSD în preferinţele electoratului, iar ultimul eşec, cel al lui Daniel Băluţă, i-a întărit lui Dumitru Dragomir convingerea că principala cauză se regăseşte chiar în interiorul partidului.

„Îi mănâncă din interior. Pe Năstase, pe Ponta, pe Geoană”, a fost exemplele pe care le-a dat Dumitru Dragomir, în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

„Singurul şmecher de profesie, adică băiat deştept, a fost Marcel Ciolacu. A învârtit lucrurile în aşa fel încât a ajutat şi pe AUR, a ajutat şi PNL-ul, s-a ajutat şi pe el. Şi, hopa, a căzut în picioare, cu toate că lumea spune că a fost îndepărtat fiind trimis la Buzău, dar habar n-au ei cât de puternici sunt ăştia din provincie. Cum e Olguţa, cum e el, cum mai sunt patru-cinci în ţară.

Dumitru Dragomir: „Sunt curios cum termină Sorin Grindeanu”

PSD-ul de-aia a pierdut. S-au răzbunat unii pe alţii, ca proştii. Sunt orgolii multe la PSD, plus avariţia asta să pună mâna neapărat pe funcţie”, a mai spus Mitică Dragomir. „Pe Ciolacu l-au trimis la Buzău. Să vedem ce-i fac lui Paul Stănescu”, a adăugat el.

Fostul parlamentar şi om de fotbal se întreabă dacă şi actualul lider al PSD va avea aceeaşi soartă cu cea a predecesorilor săi. „Sunt curios cum termină Grindeanu. Dacă îi dă SRI-ul lui Grindeanu, atunci într-adevăr a dat lovitura şi merită orice trădare”, este părerea exprimată de Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.

