Dumitru Dragomir știe ce se întâmplă cu Ilie Bolojan în PNL. „Tu te legi de pilonii partidului?”

În teatrul politic al ultimelor zile unul dintre locuri a fost ocupat de atacul fostului preşedinte al PNL, Crin Antonescu, la adresa actualului liberal, Ilie Bolojan. Făcând o analiză a acţiunilor sale ca premier, Antonescu a spus despre Bolojan că în momentul de faţă acesta este liderul userismului, declaraţie ce a generat o serie de reacţii.

„Crin Antonescu e unul dintre cei mai tari politicieni pe care îi are ţara asta”

Crin Antonescu a spus că PNL-ul este doar o anexă pentru Ilie Bolojan, premierul fiind în opinia sa „vârful de lance al USR-ului”. Subiectul a fost comentat la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului lider liberal.

„Antonescu are multă minte. Este unul dintre cei mai tari politicieni pe care îi are ţara asta”, este caracterizarea pe care i-a făcut-o Dragomir. Legat de viitorul politic al lui Antonescu, are două variante pentru a avea succes: „Dacă Antonescu se uneşte cu Georgescu, împreună fac partid puternic. Sau dacă se duce înpoi la PNL”.

Dumitru Dragomir: „Tu te legi de pilonii partidului?”

pe care Ilie Bolojan o duce în propriul partid, de a îndepărta unii dintre oamenii de bază. „PNL-ul n-are mulţi oameni politici de talia lui Crin Antonescu. Blaga, Antonescu, primarul de la Cluj, ăştia sunt titani ai partidului. Pe ăştia nu poţi să îi împingi în afara hotărârilor care se iau în PNL.

Sau pe Hellvig, care a fost şeful SRI-ului, sau pe preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Ăştia sunt pilonii partidului! Tu te legi de ăştia? Sau cum e ăsta, primarul general al Capitalei. Tu de ăştia trebuie să ai grijă, nu să îi împingi”, a spus Mitică Dragomir.

În acelaşi timp, acesta nu crede că poziţia lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului este ameninţată. „Ce am spus aici în emisiune, am spus că se întâmplă altceva. În urmă cu cinci luni, după ce primarul Capitalei a devenit preşedinte, am spus aici în emisiune: acum, urmează justiţia. La două luni după au început toate televiziunile şi presa să ne dea dreptate, pentru că au văzut că aici, la Profeţiile lui Mitică am spus prima dată. Gata, atacul la justiţie. Aia s-a adeverit”, a mai afirmat Dragomir.