De ce îl distruge Gigi Becali pe Tavi Popescu în ultimele meciuri? „Are ofertă pentru Florinel Coman”. Despre ce bani este vorba. Video exclusiv

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat evoluțiile lui Octavian Popescu și Florinel Coman, .

Dumitru Dragomir, avertisment pentru Octavian Popescu: „Îl mută pe diferite posturi până îl scot!”

, însă Dragomir l-a remarcat din nou la „Profețiile lui Mitică” pe Tavi Popescu: „Domne, a fost foarte inspirat dacă le-a făcut el. Dacă nu le-a făcut el, tot meritele lui sunt! Așa că… Înțelegi? Foarte bine a jucat Sorescu! Și pe postul ăla, și pe postul ăla. Iar Octavian Popescu… băi, ce pase a putut să dea! L-a lăsat singur, cele două faze…”.

„Oracolul de la Bălcești” îi transmite însă lui Gigi Becali că în acest ritm îi pune cariera în pericol „perlei” sale, Octavian Popescu: „A dat trei pase de gol, dintre care două ca lumina zilei. Cred că îl vor termina! Îl mută pe diferite posturi până în scot! Cu toate că e de o inteligență rară și își asumă pase de risc”.

Și Dumitru Dragomir a ținut în mod expres să scoată în evidență cea mai importantă calitate a lui Octavian Popescu: „Bă, știi care e fotbalist de mare valoare? Care încearcă șase pase, toate greșite, și din a șaptea ți-a dat gol echipa ta și câștigă cu 1-0. Îți asumi greșelile”.

Dumitru Dragomir, mesaj pentru Mihai Pintilii: „Antrenorul mare e cel care se uită ce personalitate are fiecare jucător”

Dumitru Dragomir consideră că Mihai Pintilii trebuie să țină cont de un lucru extrem de important la FCSB:„Antrenorul mare e cel care se uită ce personalitate are fiecare jucător. Pentru că dacă ai un moral de meci mare, de competiție mare, este imposibil să nu reușești.

Dar ca să îl ai, trebuie să fii născut cu așa ceva. Nu se face peste noapte. Sau ți-l educi de la copii și juniori, pleci cu el în străinătate și joci cu fel de fel de echipe ca să piardă tracul”.

Dragomir e convins că Octavian Popescu trebuie să joace doar în banda stângă, acolo unde a declarat că se simte cel mai bine: „Iar tactic, părerea mea e că nu joacă nimeni în această țară mai bine decât el, postul ăla. Pe postul ăla nu centra niciodată fundașul stânga! Alunecări, îl deranja… Asta trebuie să ai capacitate de efort”.

Dumitru Dragomir și strategia lui Gigi Becali în privința lui Florinel Coman: „Altfel nu poate să facă greșeala asta”

Gigi Becali a explicat că , iar Dumitru Dragomir are o singură explicație: „Treaba lor! Au câștigat cu 2-1? Au făcut schimbarea cu Deian Sorescu? Nu l-am înțeles… Am senzația că Gigi are o ofertă pentru Coman și vrea să îi ridice standardul. Înseamnă că are pentru Coman o ofertă calumea, pentru că altfel Gigi nu poate să facă greșeala asta”.

„Profetul” FANATIK știe și când poate încasa Gigi Becali pentru Florinel Coman și are un mesaj și pentru selecționer: „Face 3-4 milioane. Iar ălălalt peste 15! Părerea mea este că Edi Iordănescu trebuie să joace cu Octavian Popescu titular pe partea stângă!”, a concluzionat omul de fotbal.

