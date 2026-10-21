Sport

Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!”

Mihnea Ștefan
21.10.2026 | 21:40
Dumitru Dragomir stie de ce prietenul Pescobar sa bagat sponsor la Steaua E baiat destept
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir știe de ce „Pescobar” a devenit sponsor la Steaua Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a reacționat după ce prietenul Paul Nicolau, cunoscut ca „Pescobar”, a devenit sponsor la secția de volei a Stelei
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir e sigur că „Pescobar” nu s-a implicat fără vreun motiv la echipa de volei a Stelei București. Omul de afaceri e convins că Paul Nicolau a luat această decizie pentru a-și face publicitate.

Adevăratul motiv pentru care „Pescobar” a devenit sponsorul echipei de volei de la Steaua

Miercuri, 21 octombrie, Steaua a anunțat pe conturile oficiale că Paul Nicolau (40 ani), cunoscut ca „Pescobar” este noul sponsor al echipei de volei. Anunțul i-a indignat pe suporterii culorilor roș-albastre care au ținut să precizeze, în mediul online, că omul de afaceri și-a arătat susținerea în trecut față de FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, și cel care susține că este continuatorul legendarului club care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

ADVERTISEMENT

Doar că Dumitru Dragomir (80 ani) susține că „Pescobar” a ales să fie sponsor la Clubul Sportiv al Armatei doar pentru publicitate. Și că în viitor nu are planuri să finanțeze și echipa de fotbal, pentru care are nevoie multe milioane de euro, în viziunea fostului președinte al LPF.

„A ajuns sponsor Pescobar? Omul își alege ce vrea în viață. Nu are el bani pentru așa ceva (n.r. pentru echipa de fotbal a Stelei). Acolo îți trebuie multe milioane de euro. Omul își face publicitate, că e băiat deștept. Își face promovare bine de tot”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

Dumitru Dragomir, convins că Steaua va promova

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este convins că Steaua va găsi drumul către promovare. Dumitru Dragomir crede că toate resursele pe care le are echipa din Ghencea așteaptă un om potent financiar, probabil din industria armamentului, dispus să investească în echipa de fotbal.

ADVERTISEMENT
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am...
Digisport.ro
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”

„În viitor cred că va promova Steaua! Are toate condițiile, are bază sportivă bună, vor găsi pe cineva din industria de armament. Cu industria de armament poți ține trei echipe ca Steaua”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, fără drept de promovare în acest sezon, echipa pregătită de Daniel Oprița ocupă locul 17, din 22, cu doar 7 puncte după 10 meciuri. Din cauza lipsei rezultatelor și a faptului că jucătorii au întârziat să apară, antrenorul și-a anunțat în mai multe rânduri plecarea de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 5. Dinamo a demolat-o pe SAH-Aarhus și...
Fanatik
Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 5. Dinamo a demolat-o pe SAH-Aarhus și a obținut prima victorie. ”Dulăii” păstrează șanse de calificare
Cât îi costă pe fanii Universității Craiova să facă deplasarea în Andorra: „Nu...
Fanatik
Cât îi costă pe fanii Universității Craiova să facă deplasarea în Andorra: „Nu e deloc puțin, dar mergem pentru Știința!”
PSG și Liverpool se luptă pentru ”perla” Germaniei: Clubul cere minim 30 de...
Fanatik
PSG și Liverpool se luptă pentru ”perla” Germaniei: Clubul cere minim 30 de milioane pentru un executant perfect de panalty-uri
Tags:
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun:...
iamsport.ro
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun: 'Trebuie să merit acei bani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!