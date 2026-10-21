Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!”

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Dumitru Dragomir e sigur că „Pescobar” nu s-a implicat fără vreun motiv la echipa de volei a Stelei București. Omul de afaceri e convins că Paul Nicolau a luat această decizie pentru a-și face publicitate.

Miercuri, 21 octombrie, Steaua a anunțat pe conturile oficiale că Paul Nicolau (40 ani), cunoscut ca „ . Anunțul i-a indignat pe suporterii culorilor roș-albastre care au ținut să precizeze, în mediul online, că , clubul patronat de Gigi Becali, și cel care susține că este continuatorul legendarului club care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

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Doar că Dumitru Dragomir (80 ani) susține că „Pescobar” a ales să fie sponsor la Clubul Sportiv al Armatei doar pentru publicitate. Și că în viitor nu are planuri să finanțeze și echipa de fotbal, pentru care are nevoie multe milioane de euro, în viziunea fostului președinte al LPF.

„A ajuns sponsor Pescobar? Omul își alege ce vrea în viață. Nu are el bani pentru așa ceva (n.r. pentru echipa de fotbal a Stelei). Acolo îți trebuie multe milioane de euro. Omul își face publicitate, că e băiat deștept. Își face promovare bine de tot”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dumitru Dragomir, convins că Steaua va promova

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este convins că Steaua va găsi drumul către promovare. Dumitru Dragomir crede că toate resursele pe care le are echipa din Ghencea așteaptă un om potent financiar, probabil din industria armamentului, dispus să investească în echipa de fotbal.

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„În viitor cred că va promova Steaua! Are toate condițiile, are bază sportivă bună, vor găsi pe cineva din industria de armament. Cu industria de armament poți ține trei echipe ca Steaua”, a mai spus Dumitru Dragomir.

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Deocamdată, fără drept de promovare în acest sezon, echipa pregătită de Daniel Oprița ocupă locul 17, din 22, cu doar 7 puncte după 10 meciuri. Din cauza lipsei rezultatelor și a faptului că jucătorii au întârziat să apară, antrenorul și-a anunțat în mai multe rânduri plecarea de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.