Dumitru Dragomir știe totul despre noii acționari de la Dinamo și cine e omul-cheie. „E bogat ca Gigi! Are bani să țină 5 Dinamo!” Video exclusiv

Dinamo a primit o veste excelentă în urmă cu trei zile. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Dinamo s-a vândut după ce Dorin Șerdean a cedat acțiunile majoritare pe care le deținea prin intermediul firmei Lotus fondului de investiții Certinvest. În cea mai recentă , Dumitru Dragomir a dezvăluit că îl cunoaște pe , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Dumitru Dragomir știe totul despre Andrei Nicolescu, noul președinte de la Dinamo: „Omul este beton”

Atât Dorin Șerdean, cel care deținea 72,27% din acțiunile lui Dinamo, cât și PCH, cu un procent de 8% din acțiuni care se va ocupa de soarta clubului din Ștefan cel Mare. Dumitru Dragomir a dezvăluit că îl cunoaște pe noul președinte de la Dinamo, Andrei Nicolescu, .

Fostul președinte al LPF a avut doar cuvinte de laudă la adresa oficialul „alb-roșiilor”, însă nu crede că din punct de vedere financiar, Andrei Nicolescu poate ține Dinamo pe linia de plutire. „Pe unul dintre ei îl știu, pe Nicolescu, este prieten cu Bogdan, cu fiul meu. Este un avocat foarte deștept.

Rețineți ce vă spun! Nu știu ce va fi. Nu cred că are banii necesari să țină Dinamo, dar ca minte, să organizeze totul… L-am cunoscut. Este un avocat de succes. Iar dacă e băgat Badea în chestia asta, simt că e băgat Badea în treaba asta, s-ar putea să-i iasă treaba asta lui Dinamo. Dar dacă nu e Badea băgat, ceilalți nu știu cât potențial financiar au ca să poată să facă din Dinamo ceva de mare succes.

(n.r. Andrei Nicolescu) Îl cunosc de când lucra la Rapid pentru că nepotul meu, de când au desființat echipa a doua la Rapid, a fost la Rapid la juniori. L-am cunoscut și am stat de vorbă cu el de vreo trei ori. Omul este beton. Are minte multă.

E spirt! Va putea să conducă Dinamo. Eu dacă luam Petrolul apelam la el să-mi dea o mână de ajutor. La el și la Ciubotă că pe Mincu e greu să-l ia cineva de la Ligă”, a spus Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, convins că Nicolae Badea este omul care poate salva Dinamo: „Se bate cu Gigi”

Dumitru Dragomir Dumitru Dragomir este convins că Nicolae Badea, cel care a intermediat întâlnirea dintre Dorin Șerdean și cei de la Red & White, are potențialul financiar necesar pentru a o salva pe Dinamo. „(n.r. Andrei Nicolescu) E supermeseriaș. Știe toate chichițele din fotbal și problemele juridice pe care nu le știe nimeni. Mai e unul, Idita, și ăsta e bun. Convingerea mea este că nu există în țară mai bun decât Nicolescu”, a spus Dumitru Dragomir.

Fostul președinte al LPF a recunoscut că nu îl cunoaște pe și omul din spatele Certinvest. „M-aș hazarda să vorbesc despre Eugen Voicu, un om pe care nu l-am cunoscut. Vorbesc despre Nicolae Badea care are bani să țină cinci Dinamo. Și Negoiță să țină trei Dinamo dacă ar intra ei doi.

Dacă ar intra ei doi și să atragă și pe Borcea și Nețoiu ar fi ceva de pomina lumii. S-ar bate cu Gigi Becali. Nu cred că e Badea în spate la ce se întâmplă, dar le-a dat o mână de ajutor să nu se scufunde.

Că nu se va scufunda acum Dinamo merg pe mâna lui Nicolescu care știe meserie și poate să întoarcă pe toată lumea din punct de vedere legal, la limita legii”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir îl vede pe Nicolae Badea personajul-cheie: „E omul dracului”

Deși îl laudă pe Andrei Nicolescu pentru cunoștinețele fotbalistice, Dumitru Dragomir este de părere că din punct de vedere financiar, dinamoviștii au nevoie de Nicolae Badea. Fostul președinte al LPF susține că omul de afaceri se bate din punct de vedere financiar cu Gigi Becali.

„Eu am încredere în el că știe meserie. Problema este că dacă n-au bani te faci în ea de meserie. Totul e pe cașcaval, dar ca profesionist… S-ar putea ca Voicu să aibă bani și dacă e prieten cu Badea… Badea e omul dracului. Badea are bani mulți. Părerea mea că se bate cu Gigi. Are miliardul. Are peste 500 de milioane sigur Badea. E gigant Certinvest, dar nu știu dacă el decide.

Una e să fii președintele Consiliului de Administrație și alta e să fii patron. Asta cu societatea pe acțiuni eu când aud… Ca să o faci societate pe acțiuni trebuie să o faci multi-milionară. Cine cumpără acțiuni dacă n-ai rezultate? Eu nu m-aș băga”, a încheiat Dumitru Dragomir, la PROFETIILE LUI MITICĂ.