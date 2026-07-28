Sport

Dumitru Dragomir, surprins de transferul de la Dinamo: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”. Ce mutări de titlu trebuie să facă Nicolescu

Dinamo este performera etapei după succesul cu U Craiova, scor 5-1. Transferul realizat de ”câini” care l-a uimit pe Dumitru Dragomir. Mitică știe ce mutări trebuie să facă alb-roșii pentru a lupta la titlu.
Adrian Baciu
28.07.2026 | 06:39
Dumitru Dragomir surprins de transferul de la Dinamo E cel mai tare Nu stiu cum lau putut lua Ce mutari de titlu trebuie sa faca Nicolescu
EXCLUSIV FANATIK
Care e transferul făcut de Dinamo ce l-a impresionat pe Dumitru Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
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Dinamo a produs șocul începutului de sezon în primă ligă și a trecut de Universitatea Craiova, campioana și deținătoarea Cupei și Supercupei, cu scorul de 5-1. ”Câinii” au evoluat entuziasmant și mai puteau marca și alte goluri. Transferul realizat de echipa din ”Ștefan cel Mare” în această vară care l-a dat pe spate pe Dumitru Dragomir (80 de ani).

Transferul făcut de Dinamo lăudat la scenă deschisă de Mitică Dragomir: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”

Dinamo părea să nu se regăsească după plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani). Gruparea din Capitală a început cu stângul noul sezon, 0-1 cu Petrolul Ploiești, și părea o victimă sigură cu Universitatea Craiova. ”Câinii” lui Nuno Campos (51 de ani) s-au metamorfozat după eșecul de pe ”Ilie Oană” și au dat de pământ cu oltenii lui Filipe Coelho (45 de ani).

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Dumitru Dragomir a urmărit cu atenție meciul de pe Arcul de Triumf dintre Dinamo și echipa din Bănie, încheiat cu un neverosimil 5-1, și a tras câteva concluzii. În primul rând, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a remarcat faptul că gazdele trebuiau să marcheze 9 goluri! Așadar, spune el, Craiova a scăpat ușor și trebuie să fie ”fericită” doar cu acest 1-5 de pe tabelă.

În emisiunea de la FANATIK, ”Profețiile lui Mitică”, Dragomir a mai scos în evidență calitățile de excepție ale portarului marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani). Mitică s-a declarat uluit de faptul că un goalkeeper de o asemenea valoare a ajuns în România. Acesta mai spune că Dinamo poate să declare că are cel mai bun portar din campionatul intern.

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”(n.r. Dinamo a fost o surpriză foarte plăcută) Extraordinar. (n.r. Antrenorul Nuno Campos e unul bun) Da, am auzit că este un foarte bun antrenor. Dar portarul de la Dinamo (n.r. Alaa Bellaarouch). Nu știu cu cât l-o fi cumpărat (n.r. e împrumut de la Braga), dar mamă! Ce valoare poate să aibă. Stau și mă gândesc: ce portar poate să aibă Braga dacă i-a dat drumul ăstuia?

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Doamne, maica Domnului, este unul dintre cei mai buni. Eu nu am văzut demult portari în România cu un așa joc de picior. (n.r. Are și reflexe de portar de handbal) Da, cred că a fost portar de handbal înainte, după reflexe. E o achiziție tare de tot. După prima etapă, e cel mai tare portar din România”, punctează Mitică Dragomir.

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Ce transferuri trebuie să mai facă Dinamo pentru a se bate la titlu

În afară de Alaa Bellaarouch, împrumutat cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului, la Dinamo au mai ajuns în această vară și alți fotbaliști interesanți. Printre ei se numără Martin Pascual (fundaș central, Spania), venit liber de contract de la CD Mirandés, Oliver Hintsa (atacant, Finlanda) de la Sogndal (Norvegia) și Dario Benavides (fundaș dreapta, Spania) de la La Louviere (Belgia).

Întrebat ce i-ar mai trebui echipei conduse de Andrei Nicolescu să aibă șanse să se lupte la locurile fruntașe, Dragomir a spus: ”Lui Dinamo i-ar mai trebui să transfere 3 jucători, dar să nu plece fundașul dreapta (n.r. Sivis a plecat și a venit Dario Benavides). Nu e peste David Irimia (n.r. jucător revenit din împrumutul la Metaloglobus) acest Dario Benavides”, a afirmat Dragomir.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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