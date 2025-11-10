Sport

Dumitru Dragomir, verdict după demisia lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Are sânge în instalaţie!”. Pe cine ar pune antrenor

Mitică Dragomir a analizat situația explozivă din Bănie. Ce spune fostul șef LPF despre demisia lui Mirel Rădoi și pe cine crede că ar trebui să numească Mihai Rotaru.
Alex Bodnariu
10.11.2025 | 16:30
Dumitru Dragomir verdict dupa demisia lui Mirel Radoi la Universitatea Craiova Are sange in instalatie Pe cine ar pune antrenor
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir, verdict clar după demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova
Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a stârnit numeroase reacții în fotbalul românesc, iar una dintre cele mai puternice a venit din partea lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF a analizat situația oltenilor și a spus clar că gestul lui Rădoi arată curaj.

Mitică Dragomir îl laudă pe Mirel Rădoi după ce antrenorul și-a dat demisia de la Universitatea Craiova

Potrivit lui, puțini antrenori ar fi renunțat la o echipă aflată pe locul 4 în Superligă, mai ales într-un moment în care presiunea publică și cea a patronului erau uriașe. Dragomir este convins că Rădoi nu a plecat din impuls, ci pentru că a simțit că nu mai are control asupra vestiarului sau a deciziilor interne.

În același timp, „Oracolul din Bălcești” a transmis un mesaj clar și pentru Mihai Rotaru. El consideră că Universitatea Craiova nu ar trebui să aducă un antrenor străin, ci să se bazeze pe un tehnician român care înțelege presiunea și cultura clubului din Bănie.

Pe cine ar pune Mitică Dragomir antrenor la Universitatea Craiova după demisia lui Mirel Rădoi

Printre variantele preferate, Dragomir i-a menționat pe Adrian Mutu și Marius Șumudică, doi tehnicieni liberi de contract, dar a vorbit și despre varianta Leo Grozavu. Mitică Dragomir e de părere că Mihai Rotaru ar trebui să acționeze rapid.

„Faptul că a plecat de la o echipă de pe locul 4… Are sânge în instalație! O avea o altă propunere, din altă parte. Mă așteptam, să fiu sincer. E un timp dificil. El nu e deloc un antrenor slab, dar dacă aș fi în locul lui Rotaru, nu aș aduce în viața mea un antrenor străin. Eu l-aș pune pe Mutu sau pe Șumudică. Mai e și Grozavu de la Botoșani.

Eu pe Mutu sau pe Șumudică i-aș pune. Pe unul dintre ei doi. Nu știu ce a fost cu Mirel, e treaba lui. Mirel e aranjat din punct de vedere financiar. El face ce vrea, nu trăiește din fotbal. El își alege. Mai, fratele meu, nu am mai pomenit, dar nu poți să-l condamni. Eu am spus când am făcut lucruri bune. De ce să dai cu toporul în el? E viața lui. A avut el motive să plece. Eu am să aflu motivul.

Rotaru ăsta nu e băiat prost. O să aflăm de ce a plecat. A fost nemulțumit de ceva. Îmi place Rotaru, mie. În momentul în care ai sânge în instalație, te doare la bască de toți. Ceva serios a fost acolo. Nu știu, nu mă apuc să vorbesc când nu sunt sigur de ceva”, a declarat fostul șef al LPF la „Profețiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir a dat verdictul după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
