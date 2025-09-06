Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dumitru Dragomir, verdict extrem de dur după România – Canada 0-3: „Echipa străzii”. A fost anunțat dezastrul pentru Horațiu Moldovan: „Nu-l iartă Lucescu mulți ani”

Alex Bodnariu
06.09.2025 | 12:10
Naționala României s-a făcut de râs vineri seara pe Arena Națională. Canada s-a impus fără niciun fel de probleme cu 3-0, iar Mitică Dragomir, fostul șef de la LPF, a dat de pământ cu jucătorii lui Mircea Lucescu. Acesta e sigur că selecționerul va face schimbări masive în echipa de start pentru meciul cu Cipru.

Dumitru Dragomir e convins! „Convingerea mea e că ar trebui să îi dea lui Târnovanu o șansă”

Mitică Dragomir consideră că greșeala comisă de Horațiu Moldovan în meciul cu Canada îl va costa mult. „Oracolul din Bălcești” e de părere că Ștefan Târnovanu, portarul de bază de la FCSB, merită o șansă la prima reprezentativă după evoluțiile sale bune din Superligă.

„Lucescu nu îl iartă ani mulți de acum înainte. Convingerea mea e că ar trebui să îi dea lui Târnovanu o șansă și să îl lase în poartă. La ora actuală cred că el e cel mai tare. Portari avem, chiar dacă Moldovan a greșit aseară”, a precizat Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir, dezamăgit total de ceea ce a văzut în România – Canada

În plus, jocul prestat de naționala României l-a dezamăgit complet pe Mitică Dragomir. Fostul președinte al LPF nu a văzut o organizare colectivă și e de părere că Mircea Lucescu va opera mai multe modificări în formula de start pentru duelul decisiv cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale.

„Parcă era echipa străzii. Luau mingea de nebuni și fugeau cu ea. Toți voiau să dribleze. Nu le-a reușit nimic. Nu a fost nimic organizat. Parcă nu a fost o echipă. Rațiu nu a putut să joace. El a fost încurcat pe mijloc. Mijlocașul trebuie să intre în interior. La noi nu există așa ceva. Fugeau toți de minge. Pase de 60 de metri… Doamne, Doamne.

Nu avem unul de viteză mare. Să fie viu, viu, viu. Lucescu va schimba echipa. Cu Cipru vom câștiga. Și Canada e echipă slabă. Degeaba, e echipă slabă rău”, a mai declarat Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
