Dumitru Dragomir, verdict ferm după U Cluj – Universitatea Craiova 2-1: ”Rotaru nu are echipă de titlu”

După înfrângerea din partida U Cluj – Universitatea Craiova 2-1, Dumitru Dragomir i-a transmis lui Mihai Rotaru că nu poate avea câștig de cauză în lupta la titlu cu FCSB deoarece îi lipsesc jucători de calitate în toate compartimentele.

Dumitru Dragomir, reacție dură după U Cluj – Universitatea Craiova 2-1

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a recunoscut calitatea unor jucători precum Alexandru Mitriță și Ștefan Baiaram, despre acesta din urmă pronosticând că se va transfera în străinătate pe foarte mulți bani.

”A fost un , dar îmi e din ce în ce mai clar că Mihai Rotaru nu are echipă de titlu. Îi lipsesc trei jucători de valoare. Mă refer la un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant central. Nu le poți lua fața celor de la FCSB doar cu Mitriță și Baiaram.

Gigi Becali are în echipa lui jucători mult mai valoroși. Ăsta e adevărul. După părerea mea tot Gigi Becali va câștiga campionatul. Însă, Rotaru îl are în echipă pe cel mai bun fotbalist din prima ligă. Și nu e Mitriță. E Baiaram ăla.

Baiaram o să fie vândut pe bani mulți, iar eu cred că el este la această oră deja un fotbalist de echipă națională. Are viteză, dribling, dar apare și foarte mult la finalizare. E un fotbalist foarte bun al României”, a declarat Dragomir, pentru .

Ar vrea ca Blănuță să rămână la Universitatea Cluj

”Oracolul din Bălcești” l-a remarcat pe atacantul celor de la Universitatea Cluj, Vladislav Blănuță, și i-a cerut lui Adrian Mititelu .

”Îmi place și de Blănuță. Nu știu ce vrea să facă Mititelu cu el, dar după părerea mea el trebuie lăsat să continue cu Sabău. La U Cluj a crescut în valoare și a progresat. Și cred că băiatul se simte bine la această echipă. Blănuță e un tip de atacant care lipsește de mult timp fotbalului românesc.

Vă repet: consider că el trebuie lăsat să continue sub comanda lui Neluțu Sabău. Am văzut că Neluțu a început să îl joace titular din nou, iar băiatul și-a făcut treaba pe teren împotriva Craiovei chiar dacă nu a marcat. S-a zbătut mult, a deviat mingii foarte bine acolo în atac pentru colegii lui. E un atacant bun”, a spus el.

Pe cine vede câștigătoarea Cupei României

Dumitru Dragomir este convins că CFR Cluj va câștiga Cupa României și consideră că trupa Dan Petrescu ar fi putut avea șanse și la titlul de campioană dacă nu existau atât de multe schimbări la nivelul lotului.

”Dan Petrescu e un antrenor cu mare experiență și sunt foarte convins că el nu va lăsa să îi scape Cupa României din palmares. El ar fi avut șanse și la campionat, dar lotul lui a suferit în acest sezon prea multe modificări, iar Gigi Becali a avut la FCSB o echipă mult mai omogenă.

Însă, în finala Cupei sunt convins că CFR are prima șansă în fața lui Hermannstadt indiferent de situație. Măldărășanu a făcut o treabă foarte bună la Sibiu, dar CFR e o echipă mult mai experimentată în meciuri cu o asemenea miză.

FCSB și CFR Cluj sunt în opinia mea cele mai bune echipe din România, iar una va câștiga campionatul și cealaltă Cupa României. Cam așa văd eu că se vor derula lucrurile în acest final de sezon”, a afirmat Dragomir.