Dumitru Dragomir, victorie uriașă în scandalul drepturilor TV! Fostul președinte al LPF a fost achitat de acuzația de luare de mită

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost achitat marți de Curtea de Apel București în dosarul în care era acuzat de luare de mită. Instanța a decis că „faptele nu există”, însă hotărârea nu este una definitivă. Inițial, acesta a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, fiind acuzat că a încasat peste 3 milioane de euro de la fostul administrator al companiei RCS&RDS, Ioan Bendei, în schimbul acordării drepturilor TV pentru Liga 1 în perioada 2008-2011.

Dumitru Dragomir, achitat în scandalul drepturilor TV!

Curtea de Apel București l-a achitat marți pe Dumitru Dragomir de acuzația de luare de mită, însă decizia nu este definitivă. Trimis în judecată în 2017, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal era condamnat în 2019 la 4 ani de închisoare cu executare în acest dosar, alături de alte două persoane, Ioan Bendei (fost administrator al RCS&RDS) și Florin Bogdan Bădiță (fost administrator al SC Bodu SRL, companie al cărei unic asociat era Bogdan Dragomir, fiul lui Mitică Dragomir).

ADVERTISEMENT

Sentința a fost anulată însă în noiembrie 2021 de Curtea de Apel București, care a dispus rejudecarea dosarului de la zero. Conform , motivul invocat la acel moment a fost că tribunalul nu avea competenţa să judece această cauză, deoarece Bogdan Dragomir (fiul lui Dumitru Dragomir) este avocat, chiar dacă acesta a fost suspendat din această calitate începând cu 2003, ceea ce atrage competenţa curţilor de apel.

De ce a fost acuzat Mitică Dragomir

Procurorii DNA au susținut că Dumitru Dragomir ar fi încasat 3.1 milioane de lei de la Ioan Bendei, administrator al RCS&RDS la acea vreme, miza fiind acordarea drepturilor TV ale primei divizii în perioada 2008-2011. Aceștia au transmis că suma ar fi fost disimulată sub forma unui contract de asociere în participațiune pentru finanțarea complexului „Crystal Palace Ballrooms”, administrat de Bogdan Dragomir, fiul fostului președinte al LPF.

ADVERTISEMENT

În urma rejudecării însă, instanța a decis că „faptele nu există”, iar Dumitru Dragomir, Ioan Bendei și Florin Bogdan Bădiță au fost achitați, cu mențiunea că decizia nu este una definitivă. Din nefericire, . „Bendei a murit de rușine, a făcut cancer că știa că e nevinovat. Știa că e nevinovat, tot în procesul cu mine. L-au băgat într-un proces cu mine.

ADVERTISEMENT

Când ne-am întâlnit la tribunal mi-a zis: ‘Domnul Dragomir, dar eu nu am avut nimic cu dumneata. Nu am băut o cafea cu dumneata’. Și i-am zis să stea liniștit, pentru că știam că nu am făcut nimic. I-am zis că trebuie să îți fie frică atunci când tu te judeci pe tine și te condamni. Știi că ai greșit acolo și atunci trebuie să îți fie frică. Dacă n-am făcut nimic, de ce să îmi fie?”, afirma la scurt timp după decesul acestuia.