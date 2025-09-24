Dumitru Dragomir vine cu un scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF: „A fost atras în cursă. Eu nu l-aș da afară”

a fost analizat și de Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ. Fostul președinte LPF a venit cu un scenariu șocant legat de situația lui Geolgău.

Scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF

Dumitru Dragomir crede că scandalul lui Ion Geolgău la FRF ar putea fi chiar provocat de mama juniorului pentru ca băiatul să joace la naționala României. Deși nu este de acord cu ceea ce a făcut oficialul FRF, că Geolgău este un profesionist care ar putea fi șantajat.

„Îmi pare rău de Gheorghiță. Este un băiat absolut excepțional. Să știi că anumiți bărbați o mai iau și razna în jur de 50-60 de ani. Eu nu pot să vorbesc urat de Geolgău, dar să ții minte că e un caracter ales.

Poate a făcut asta pentru că s-a îndrăgostit. O iei razna în situații ca asta. Nu pot să îl judec. E profesionist chiar dacă îl dă sau nu afară. Poate a fost atras în cursă.

Să fie apoi șantajat de mama copilului respectiv ca să îl ia la națională. Eu cred că l-au prins în capcană pe Geolgău, categoric. Asta ca să îl forțeze”, a spus Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir, șantajat pentru ca un junior să joace la echipă

„Eu am pățit cu d-astea. Când am făcut primul centru de copii și juniori. Am făcut asta la Brașov și am luat și campionatul la copii și juniori. Erau jucători la lot, iar unul dintre părinți m-a reclamat și la partid pentru că nu îi bag copilul în echipă.

Voia să mă forțeze. Eram președinte la Brașov. Am fost chemat de partid pentru reclamație și am spus că acel copil nu poate juca, pentru că nu are talent. M-au rugat să îl bag măcar o dată și am făcut asta, ce era să fac. Să mă pun cu partidul? L-am băgat și nu a jucat nimic, ne-am făcut de râs”, a povestit Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.