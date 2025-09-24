Sport

Dumitru Dragomir vine cu un scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF: „A fost atras în cursă. Eu nu l-aș da afară”

Dumitru Dragomir a vorbit despre un scenariu șocant legat de scandalul provocat de Ion Geolgău la FRF. Ce a spus Mitică Dragomir despre cazul lui Geolgău.
FANATIK
24.09.2025 | 18:30
Dumitru Dragomir vine cu un scenariu socant in scandalul urias provocat de Ion Geolgau la FRF A fost atras in cursa Eu nu las da afara
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, despre scandalul de la FRF cu Ion Geolgău. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Scandalul lui Ion Geolgău de la FRF a fost analizat și de Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ. Fostul președinte LPF a venit cu un scenariu șocant legat de situația lui Geolgău.

Scenariu șocant în scandalul uriaș provocat de Ion Geolgău la FRF

Dumitru Dragomir crede că scandalul lui Ion Geolgău la FRF ar putea fi chiar provocat de mama juniorului pentru ca băiatul să joace la naționala României. Deși nu este de acord cu ceea ce a făcut oficialul FRF, Mitică Dragomir susține că Geolgău este un profesionist care ar putea fi șantajat.

„Îmi pare rău de Gheorghiță. Este un băiat absolut excepțional. Să știi că anumiți bărbați o mai iau și razna în jur de 50-60 de ani. Eu nu pot să vorbesc urat de Geolgău, dar să ții minte că e un caracter ales.

Poate a făcut asta pentru că s-a îndrăgostit. O iei razna în situații ca asta. Nu pot să îl judec. E profesionist chiar dacă îl dă sau nu afară. Poate a fost atras în cursă.

Să fie apoi șantajat de mama copilului respectiv ca să îl ia la națională. Eu cred că l-au prins în capcană pe Geolgău, categoric. Asta ca să îl forțeze”, a spus Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir, șantajat pentru ca un junior să joace la echipă

„Eu am pățit cu d-astea. Când am făcut primul centru de copii și juniori. Am făcut asta la Brașov și am luat și campionatul la copii și juniori. Erau jucători la lot, iar unul dintre părinți m-a reclamat și la partid pentru că nu îi bag copilul în echipă.

Voia să mă forțeze. Eram președinte la Brașov. Am fost chemat de partid pentru reclamație și am spus că acel copil nu poate juca, pentru că nu are talent. M-au rugat să îl bag măcar o dată și am făcut asta, ce era să fac. Să mă pun cu partidul? L-am băgat și nu a jucat nimic, ne-am făcut de râs”, a povestit Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Dumitru Dragomir, despre cazul lui Ion Geolgău de la FRF

