Dumitru Dragomir vrea să cumpere un fotbalist din SuperLiga: „Dau 2.000.000 de euro pe el, nu glumesc!”

Play-off-ul SuperLigii este mai echilibrat ca niciodată, iar Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și CFR Cluj se gândesc la titlu. Cu siguranță, U Cluj este revelația acestui sezon, iar Mitică Dragomir este dispus să plătească o sumă importantă, de două milioane de euro, pentru un fotbalist din lotul pregătit de Cristiano Bergodi.

Dumitru Dragomir vrea să plătească 2.000.000 de euro pe Andrei Coubiș

Ajuns în perioada de mercato de iarnă la Universitatea Cluj, Andrei Coubiș s-a impus imediat în primul 11 alcătuit de Cristiano Bergodi și este unul dintre motivele pentru care ardelenii se luptă la titlu în SuperLiga. Mai mult decât atât, „șepcile roșii” au reușit să ajungă și în finala Cupei României, după ce s-au impus în fața lui FC Argeș la lovituri de departajare.

În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, dacă prețul acestuia ar fi de doar două milioane de euro. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal crede și este sigur că, peste un an, îl poate vinde pe o sumă record: 10 milioane de euro.

„Eu aș da pe Coubiș… Acum m-aș duce și aș plăti 5 milioane de euro pe el și l-aș lua! Dacă U Cluj îl dă cu 1,5-2 milioane de euro, îl iau eu acum cu banii ăștia. Dacă U Cluj îl dă pe banii ăștia, 2 milioane de euro, plătesc eu! Dau 2 milioane de euro pe el, nu glumesc cu absolut nimic. Dacă nu îl vând cu 10 milioane de euro într-un an… Vorbesc cu Giovanni Becali, îl vinde într-un an cu 10 milioane de euro!”, a declarat Mitică Dragomir.

Cine este Andrei Coubiș

Andrei Coubiș (22 de ani) este un produs al academiei lui AC Milan, club la care a fost legitimat preț de 6 ani și la care a bifat toate categoriile de vârstă. Fundașul a fost împrumutat în vara anului trecut, iar după o jumătate de sezon petrecută în Serie B,

Tânărul fotbalist nu a avut nevoie de mult timp pentru a se adapta, astfel că a început să joace imediat după cantonamentul de iarnă desfășurat în Antalya. De la momentul sosirii la Universitatea Cluj, Andrei Coubiș a adunat nu mai puțin de 15 partide, în care a reușit să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă. Cum evoluțiile sale au impresionat, acesta a și debutat la echipa națională, în Slovacia – România 2-0.

