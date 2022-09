Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiu, are Covid-19: ”Nu s-a lipit de mine până acum”

Dumitru Prunariu s-a infectat cu noul coronavirus. Celebrul cosmonaut a făcut o formă ușoară a acestei boli și se află sub tratament. În acest moment, el este în izolare obligatorie la domiciliu. Imediat ce s-a simțit rău, inginerul s-a prezentat la Spitalul Matei Balș din Capitală, pentru a fi consultat de medicii de acolo. Primul român și singurul care a zburat în spaţiul cosmic spune că a călătorit mult în pandemie, dar până acum nu a mai avut Covid-19.

Dumitru Prunariu, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19: ”Sunt acasă, sunt bine”

Dumitru Prunariu, în vârstă de 69 de ani, nu mai poate fi prezent la întâlnirea de marți, 6 septembrie, de la Teatrul Elisabeta din București, unde era invitat de onoare la cea de a III-a ediție a Galei ”SENIORI de COLECȚIE”. După o deplasare profesională peste Ocean, celebrul cosmonaut a contractat Covid-19, iar acum se află în izolare la domiciliu. Întâlnirea de suflet se va amâna pentru o săptămână și se va desfășura în același loc, de la aceeași oră, marți, 13 septembrie 2022, și tot la Teatrul Elisabeta din Capitală.

”Sunt acasă, sunt bine, dar încă sunt pozitiv. Mi-am făcut testul iar, mai înainte, și cred că trebuie să mai stau în casă cel puțin două zile. Am venit din America și, probabil, în aeroport la Orlando, a fost o îngrămădeală mare, a fost un incendiu. Au îngrămădit lumea pe niște coridoare, a fost alarmă…”, a declarat, pentru FANATIK, primul român și singurul care a zburat în spaţiul cosmic, Dumitru Prunariu.

Dumitru Prunariu: ”Măști nu se poartă în America”

Cosmonautul susține că în SUA nu se poartă măști, iar faptul că a stat înghesuit în aeroport l-a costat. Totuși, Dumitru Prunariu susține că a călătorit foarte mult de când a început pandemia, însă, până acum, nu a contactat virusul ucigaș.

”Măști nu se poartă acolo și cred că din America am luat că prea am stat înghesuiți. Mă rog, asta e! Am călătorit o grămadă, dar nu am mai avut covid! Nu s-a lipit de mine până acum.

Evenimentul de la Teatrul Elisabeta se amână pentru marțea viitoare, la aceeași oră. Da, iau tratament prescris de medici. Am făcut tot controlul. Am fost direct la Matei Balș”, a declarat, pentru FANATIK, cosmonautul Dumitru Prunariu.

Dumitru Prunariu, invitat la ”Seniori de colecție”

Dumitru Prunariu va fi prezent pe data de 13 septembrie la Teatrul Elisabeta, la o întâlnire de suflet, intitulată „SENIORI de COLECȚIE”. Proiectul este inițiat de Asociația Institutul pentru Îmbătrânire Activă. Aceasta are scopul de a aduce în centrul atenției marile personalități care au contribuit la promovarea și valorificarea imaginii României și care au influențat în bine zeci de generații de tineri.

Evenimentul va fi prezentat de Alexandra Dobre, Președinta Asociaţiei “Institutul pentru Îmbătrânire Activă”, și va fi moderat de jurnalista Mihaela Bîrzilă (Antena 3).

Primele două ediții ale acestei gale le-au avut ca invitate pe multipla campioană olimpică Elisabeta Lipa, Preşedinta Federaţiei Române de de Canotaj și a C.S. Dinamo, simbol al sportului românesc, un model de conduită și profesionalism, o femeie cu o carieră impresionantă și o familie minunată şi pe a cărei viaţă şi carieră artistică sunt exemplare.

Cine este Dumitru Prunariu

în spațiu. Pe data de 14 mai 1981, acesta a devenit primul român care a zburat în spațiul cosmic. Inginerul a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu timp de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Dumitru Prunariu este de profesie inginer aeronautic.