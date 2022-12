„Dumnezeii” Pele și Maradona se împacă lângă Dumnezeu. „Într-o zi, vom juca fotbal în Ceruri!”

„Într-o zi, vom juca fotbal în Ceruri”, a afirmat Pele, referitor la rivalitatea sa cu Diego Maradona. „Dumnezeii” fotbalului nu pier, ci doar se sting pentru noi, profanii abonați la VAR și la clasamente. „Cine a fost mai bun, Pele ori Maradona?”… Aceasta este întrebarea imberbă pe care muritorul și-o adresează retoric, pentru că retorica nu este apanajul Divinului. Pele și Maradona sunt, în arena retinei, obsesia rivalității. Și totuși, sacrul nu permite rivalități, ci numai împăcăciune.

Dimineața în care am așteptat să învie Dumnezeu. „Într-o zi, vom juca fotbal în ceruri”, împăcarea lui Pele cu Maradona

S-au înjurat un piculeț, ca doi colegi de șpriț, într-o lume în care știau că duhul le aparține. Într-un interviu oferit după plecarea lui Diego, Edson Arantes do Nascimento a spus: „Într-o zi, vom juca fotbal în Ceruri!”. Acum, cerul nu mai are nori și lumi, ci iarbă, crampoane și fentă. Talentul cerului stă în faptul că noi, neinițiații în ale geniului, nu vom vedea „eternul derby” niciodată.

pentru că nu e bine să scri despre Dumnezei. Am plâns la plecarea lui Maradona, pentru că am avut trăirea despărțirii de o rudă. Acum a venit dimineața târzie în care am așteptat să învie Dumnezeu. Dumnezeu este pasiunea, este sfințenia și respectul. În fotbalul și în sportul zilelor noastre nu mai există pasiune, ci doar patimă.

Ei, cei unici, au dreptul să vorbească despre unicitate. Eu voi vorbi despre respect și despre iubire. Deși nu l-am iubit pe Pele la fel ca pe Maradona, trăiesc în reverența față de unicitate.

Jurământul față de admirație și podoaba sărăciei

și continua cu parcursul până la stadiul de „legendă”. Nu e nicio „șamanizare” în povestea aceasta, ci este mângâierea dăruirii. Și a nevoii de sine. nu neapărat din pricina sărăciei, ci pentru că a simțit că unica modalitate de supraviețuire este pasiunea. Din stadiul de foame, grebla s-a transformat în peniță.

Maradona n-a fost odrasla unor bogătași, ci copilul unor sărmani din Lanus – Villa Fiorito – o suburbie a capitalei Buenos Aires, dar a sclipit din fașă, pentru că s-a bucurat de ce l-a înzestrat Divinitatea. Și a construit, la rândul său, indiferent de ce curse i-a întins viața.

Pentru acești oameni, sărăcia nu a fost o povară, ci o podoabă. Depășirea condiției primare nu este o lozincă, este o aureolă.

Nu este obligatoriu să iubești pe nimeni, nici dacă îl cheamă „Pele” ori „Maradona”. Dar ești dumnezeiește obligat să-ți respecți jurământul pentru admirație. Puțini oameni își garantează nemurirea prin iubirea contemporanilor. Pele și Maradona au izbutit, deși inclusiv asupra lor au apărut controverse. Ba mai mult, se vorbea că, în Brazilia, Garrincha ar fi însemnat autenticitatea idolului, iar – cum îmi povestea regretatul Valentin Păunescu – în Argentina, Angel Amadeo Labruna era perceput drept „Dobrinul” lor, în timp ce Diego era „doar Hagi”.

Schisma care încetează în Ceruri

Dumnezeii sunt respirabili, pipăibili și copilăroși. Copilăroși, pentru că genialitatea este apanajul puștiului care dintr-o „prostioară” crează Lumi. L-ați văzut pe Pele în filmul „Victory”. Ce mimică a căpătat în momentul în care îi spunea lui Stallone, care trebuia să apere un penalty în meciul demonstrativ cu naționala Germaniei, taman în timpul Războiului Mondial: „Hatch, we need you!”… L-ați privit și pe Maradona, în producția marca Emir Kusturica, afirmând: „Am fost exact unde au simțit nevoia de mine”.

Pele și Maradona au construit o planetă pe care noi ceilalți, muritorii, am dănțuit cu admirație. Dincolo de admirație și de pasiuni există respect și sfințenie. Sfințenia nu stă în idolatrie și în imaculare, ci în energia pe care o cobori celor ce merită să o primească.

Termenul „sfințenie” este tot mai denaturat. Și asta se întâmplă mai ales când Sfinții și Dumnezeii se ceartă. Dar schisma încetează în Ceruri.