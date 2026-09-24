Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Dumnezeu m-a salvat! Eram paralizat”. Confesiune tulburătoare a lui Daniel Pancu despre legătura cu Divinitatea și promisiunea pe care i-a făcut-o duhovnicului

Daniel Pancu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA legătura pe care o are cu Divinitatea. Antrenorul Rapidului a vorbit despre momentul de cumpănă din viaţa lui.
Marian Popovici
24.09.2026 | 11:31
Dumnezeu ma salvat Eram paralizat Confesiune tulburatoare a lui Daniel Pancu despre legatura cu Divinitatea si promisiunea pe care ia facuto duhovnicului
EXCLUSIV FANATIK
„Dumnezeu m-a salvat!”. Confesiune tulburătoare a lui Daniel Pancu despre legătura cu Divinitatea. Omul special din viața tehnicianului rapidist. Sursa: colaj Fanatik
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Daniel Pancu este cunoscut ca un antrenor vulcanic, însă are şi o latură spirituală foarte dezvoltată. De mic copil este foarte credincios şi spune că legătura puternică pe care o are cu Dumnezeu l-a făcut să treacă peste multe cumpene.

Daniel Pancu, despre legătura cu Divinitatea şi omul special din viaţa antrenorului

Antrenorul Rapidului a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost pasionat şi a citit foarte multe cărţi pe acest subiect, dar nu i-a plăcut să meargă la biserică până de curând, pentru că foarte multă lume se uita la el:

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Numele meu Daniel Gabriel înseamnă „Puterea mea este Dumnezeu!”. Asta înseamnă legate, am aflat în 2008. Din familie, de mic sunt credincios. Am fost pasionat, am citit şi cărţi. Eu n-am mers la biserică până de curând. 

Nu îmi plăcea că se uita lumea la mine. Mergeam la biserică să se uite omul la mine? La mănăstiri mergeam, dar la biserică nu. Merg undeva la o biserică mai retrasă. Duhovnicul (n.r. Constantin Dumitrescu) este un om special. Dumnezeu m-a trimis în locul ăla. L-am cunoscut printr-o cunoştinţă comună. Ţin enorm la el. Am avut feeling de la început. Cred că din 2022, 2021. 

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Vorbeam cu un prieten că nu pot să merg la biserică în Bucureşti. Că vorbesc întruna oamenii. Şi mi-a spus. „Vino cu mine!”. Şi acolo am rămas de atunci. Merg săptămânal. Întotdeauna îmi iau putere de acolo. Sunt cel mai liniştit când sunt acolo”, a spus Daniel Pancu în dialogul cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLGA.

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El a continuat și a dezvăluit ce promisiune i-a făcut duhovnicului Constantin Dumitrescu după partida pierdută cu Dinamo, când a fost eliminat pentru proteste violente la adresa arbitrilor: „După eliminarea din meciul cu Dinamo, i-am promis duhovnicului că nu voi mai lua nici măcar un cartonaș galben pentru proteste la adresa arbitrilor. Da, am luat cartonaș galben la meciul cu FC Voluntari, pentru că îi dădeam indicații lui Kodor și-mi venea să intru peste el în teren. Dar aia nu e de arbitraj. Am spus că nu voi mai lua galben pentru proteste împotriva arbitribilor.

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I-am promis și mă țin de promisune. Și am promis public, nu doar duhovnicului. La CFR Cluj la fel am făcut, și nu am mai luat galben decât pentru indicații din afara spațiului tehnic. Nu există la mine să nu-mi țin promisiunile. Nu există promisiune neonorată la mine, mai bine dispar din fața voastră”, a mai spus tehnicianul Rapidului.

Antrenorul Rapidului, despre momentul de cumpănă al vieţii: „Am fost paralizat de piciorul drept”

Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA şi care a fost momentul de cumpănă al carierei: un anevrism care l-a făcut să nu îşi mai simtă piciorul drept timp de aproape doi ani, până a fost descoperit, pe vremea când evolua la Bursaspor:

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„Am avut un moment foarte greu în viaţă, dar a durat cel mai mult. Anevrismul la coloană. Un an şi jumătate, chiar doi am fost paralizat de piciorul drept, dar am jucat fotbal oricum. Mă trezeam dimineaţa la 05:00 plângând. 

Îmi lua două-trei ore să mă încălzesc. Nu îmi mai simţeam piciorul drept. Foarte slab jucam. Şi la Beşiktaş, şi la Bursaspor şi la Rapid, în 2006. Am prins o jumătate de an la Beşiktaş, o jumătate de an la Rapid şi câteva luni la Bursa, până mi-au găsit problema şi m-a operat. 

Dumnezeu m-a dus la Bursa, să mă găsească acel chirurg. Doctorul de la Rapid, acelaşi tratament, doctorul de la naţională acelaşi tratament, făceam nişte injecţii şi cam asta era. Acolo, chirurgul mi-a dat acelaşi tratament ca în România şi am zis că mă las de fotbal. Dumnezeu m-a salvat!

Era în 2007, aveam 30 de ani. I-a venit ideea să bage substanţă de contrast în mine şi a doua zi m-a operat. În trei săptămâni eram la antrenament. Peste tot e mâna lui Dumnezeu. Niciun fir nu se mişcă fără voia Lui. Dacă n-am problemă de sănătate, sunt cel mai bogat om”, a dezvăluit Pancu.

MAREA CUMPANA din viata lui Daniel Pancu

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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