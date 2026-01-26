„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, în prezent unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, a făcut dezvăluiri de-a dreptul cutremurătoare despre tinerețea sa. De ce spune acesta că, în urmă cu foarte mulți ani, a fost în „fundul iadului”.

De ce spune Gigi Becali că: „Am fost în fundul iadului!”, când vorbește despre tinerețea sa

În direct la FANATIK SUPERLIGA Gigi Becali a făcut o serie de mărturisiri necunoscute publicului larg în legătură cu tinerețea sa. Patronul celor de la FCSB recunoaște că mereu a fost ajutat de Dumnezeu. Chiar și când „am fost în iad nu m-a lăsat Domnul”. Ce patimi avea latifundiarul în urmă cu mai mulți ani.

”(n.r. Domnule Becali, ați fost în iad?) Da, am fost. Am fost în tinerețe în iad. În fundul iadului am fost. Așa se spune. Când nu faci cele ale Domnului, și în tinerețe păcatele pe care le făceam. Și jocurile de noroc, și distracțiile, și nopțile.. ăla este iadul omului. Pentru că nu îți dai seama. Că trupul se bucură. E o veselie a trupului.

Dar numai că iadul e în jurul tău pe care nu-l simți. Jăraticul arde în jurul tău când faci toate alea. Când faci ale dracilor, nu ești în iad? Când dansezi ca nebunul, te droghezi, bei, joci jocuri de noroc, nu ești în iad? Nu faci ale dracilor?”, a spus latifundiarul.

Gigi Becali: „Și în iad îmi ținea partea Domnul”

, în tinerețe, un împătimit al jocurilor de noroc: „atunci eram în iad. În iadul iadului!”. „(n.r. Jocuri de noroc ai jucat și dumneavoastră pe vremuri, nu?) Păi alea, până atunci eram în iad. Păi asta zic, că am fost în iad și nu m-a lăsat.

Eram în iadul iadului și tot nu mă lăsa. Și în iad și acolo îmi ținea partea. Câștigam și la jocuri de noroc câștigam eu. Domnul se băga în iad și stătea și mă proteja. Uite, vei câștiga și aici”, a afirmat Becali.

Ce a spus Gigi Becali înainte de eșecul cu Dinamo Zagreb. Ajutorul divin a întârziat

Referindu-se la prezent și la problemele pe care le are pe plan sportiv, , Dumnezeu îl va ajuta și echipa sa va triumfa din nou. Deocamdată, succesul lui FCSB întârzie. Echipa omului de afaceri a fost învinsă la scor, joi, la Zagreb, scor 1-4, în etapa a 7-a din Europa League.

Gigi Becali era convins că „Domnul” îl va ajuta, iar echipa pregătită de Elias Charalambous va pleca neînvinsă din Croația. Nu s-a întâmplat așa, iar campioana României este ca și eliminată din Europa League.

„Joi, Zagreb (n.r. Dinamo Zagreb – FCSB, în Europa League), bătaie. Domnul știi ce face? Îi mai lasă puțin. Când se întețesc și se înmulțesc dușmanii, îi lasă Domnul, îi lasă pe plac la diavol, fiindcă omul ce-l iubește pe el, să se mai bucure puțin ei dușmanii, ca dușmanii după aia să-și rupă capul mai definitiv.

Și când văd ei, gata, bă, a căzut acum, l-a bătut și Argeșul. Vine domnul și, pac, bătaie la Zagreb. El, Domnul, va pune el mâna lui cât de curând acum, ca să nu se bucure ei dușmanii mei de mine. Că nu mă lasă Domnul așa, niciodată. Păi, nu m-a lăsat când eram rău, eram rău eu. Apăi mă va lăsa acum când sunt cât de cât bun?”, a mai spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA,