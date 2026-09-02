Sport

Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila. Exclusiv

Dunărea Brăila a anunţat despărţirea de Daria Michalak, după prima etapă a sezonului. Fanatik a aflat că handbalista a fost transferată de Brest, una dintre marile forţe ale Europei. Câţi bani încasează echipa din România.
Marian Popovici
02.09.2026 | 18:30
Brest transfer tare din Liga Nationala a Romaniei Cati bani incaseaza Dunarea Braila Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila pentru Daria Michalak, Sursa: colaj Fanatik
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După victoria din prima etapă cu Ştiinţa Bucureşti, scor 31-22, Dunărea Brăila a anunţat brusc despărţirea de Daria Michalak. Clubul a anunţat că rezilierea contractului s-a produs de comun acord, pentru a-i permite jucătoarei să semneze cu un club din Champions League.

Daria Michalak semnează cu Brest! Câţi bani încasează Dunărea Brăila

FANATIK a aflat că Daria Michalak va semna cu Brest, una dintre marile forţe ale Europei la handbal feminin. Campioana Franţei şi echipa care a încheiat pe locul 4 în Final Four-ul Ligii Campionilor a negociat cu Dunărea Brăila, iar cluburile s-au pus de acord.

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Din informaţiile noastre, Dunărea Brăila va încasa 20.000 de euro pentru această mutare. Daria Michalak a evoluat la echipa antrenată de Bogdan Burcea din anul 2024, când a fost transferată de la Zaglebie Lublin.

Bogdan Burcea, despre transferul lui Michalak: „Am încredere absolută în tinerele sportive”

Transferul extremei stânga a fost realizat cu acordul antrenorului Bogdan Burcea, care a explicat că pe acel post are încredere că Mariam Mohamed şi Daria Mihăilă vor putea acoperi golul lăsat de Daria Michalak:

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„Doresc să-i mulțumesc, din partea echipei tehnice, Dariei Michalak pentru colaborare și îi urăm succes în noul proiect! Am acceptat și îmi asum această mișcare, având încredere absolută în tinerele sportive Mariam Mohamed și Daria Mihăilă. Unul dintre obiectivele importante ale acestui proiect este integrarea și promovarea tinerelor sportive autohtone, fără a face rabat de la performanța sportivă”, a spus Burcea.

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Revoluţie la Dunărea Brăila

În această vară, la Dunărea Brăila a avut loc o adevărată revoluţie. Pe banca tehnică a fost adus Bogdan Burcea, mutare anunţată de FANATIK. Antrenorul a fost la Corona Braşov în ultimii doi ani, club alături de care a reuşit să încheie în două sezoane consecutiv pe podium.

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Transferurile Dunării Brăila:

  • Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea)
  • Bianca Curmenț (Corona Brașov)
  • Sofie Bardrum (Krim Ljubljana)
  • Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Mihaela Mihai (CSM București)
  • Alisia Boiciuc (Corona Brașov)

Brest este considerată cea mai bogată echipă din lume, cu peste 8 milioane de euro buget. În sezonul precedent a reuşit să încheie supremaţia celor de la Metz pe plan intern, reuşind să câştige titlul de campioană a Franţei.

  • 4.500.000 de euro e bugetul Dunării Brăila
  • 30 de ani are Daria Michalak
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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