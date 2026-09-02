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După victoria din prima etapă cu Ştiinţa Bucureşti, scor 31-22, Dunărea Brăila a anunţat brusc despărţirea de Daria Michalak. Clubul a anunţat că rezilierea contractului s-a produs de comun acord, pentru a-i permite jucătoarei să semneze cu un club din Champions League.

Daria Michalak semnează cu Brest! Câţi bani încasează Dunărea Brăila

FANATIK a aflat că Daria Michalak va semna cu Brest, una dintre marile forţe ale Europei la handbal feminin. Campioana Franţei şi echipa care a încheiat pe locul 4 în Final Four-ul Ligii Campionilor a negociat cu Dunărea Brăila, iar cluburile s-au pus de acord.

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Din informaţiile noastre, Dunărea Brăila va încasa 20.000 de euro pentru această mutare. Daria Michalak a evoluat la echipa antrenată de Bogdan Burcea din anul 2024, când a fost transferată de la Zaglebie Lublin.

Bogdan Burcea, despre transferul lui Michalak: „Am încredere absolută în tinerele sportive”

Transferul extremei stânga a fost realizat cu acordul antrenorului Bogdan Burcea, care a explicat că pe acel post are încredere că Mariam Mohamed şi Daria Mihăilă vor putea acoperi golul lăsat de Daria Michalak:

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„Doresc să-i mulțumesc, din partea echipei tehnice, Dariei Michalak pentru colaborare și îi urăm succes în noul proiect! Am acceptat și îmi asum această mișcare, având încredere absolută în tinerele sportive Mariam Mohamed și Daria Mihăilă. Unul dintre obiectivele importante ale acestui proiect este integrarea și promovarea tinerelor sportive autohtone, fără a face rabat de la performanța sportivă”, a spus Burcea.

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Revoluţie la Dunărea Brăila

În această vară, . Pe banca tehnică a fost adus Bogdan Burcea, FANATIK. Antrenorul a fost la Corona Braşov în ultimii doi ani, club alături de care a reuşit să încheie în două sezoane consecutiv pe podium.

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Transferurile Dunării Brăila:

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea)

Bianca Curmenț (Corona Brașov)

Sofie Bardrum (Krim Ljubljana)

Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Mihaela Mihai (CSM București)

Alisia Boiciuc (Corona Brașov)

Brest este considerată cea mai bogată echipă din lume, cu peste 8 milioane de euro buget. În sezonul precedent a reuşit să încheie supremaţia celor de la Metz pe plan intern, reuşind să câştige titlul de campioană a Franţei.