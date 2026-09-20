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, într-un duel al rundei cu numărul #7. Partida de pe Metropolitano a fost una extrem de tensionată, iar la finalul meciului, Jose Mourinho și reprezentații „galacticilor” au făcut un scandal monstru, criticându-i extrem de dur pe arbitrul central și pe cel din camera VAR. La scurt timp după aceste reacții acide, a venit și verdictul lui Iturralde Gonzalez, fost arbitru spaniol și actualmente analist TV, care consideră că „los blancos” au tot dreptul să fie furioși.

Iturralde Gonzalez îi dă dreptate lui Jose Mourinho după Atletico Madrid – Real Madrid 2-1!

Iturralde Gonzalez este de părere că cei de la Real Madrid au dreptate în ceea ce privește deciziile de arbitraj eronate din meciul cu Atletico. În opinia sa, Lee Kang-in și Cristian Romero trebuiau să fie eliminați în prima repriză, după asupra lui Fede Valverde, respectiv Jude Bellingham. Totuși, cei doi au rămas pe teren, argentinianul încasând doar un cartonaș galben în urma intervenției VAR, iar sud-coreeanul a scăpat fără niciun avertisment.

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„Intră la minge cu o forță excesivă, ceea ce trebuie să fie cartonaș roșu. Își lasă piciorul tare și nu-l retrage. Aici sunt doi arbitri care au participat la aceleași ședințe. Trujillo vede că este de roșu, iar Ortiz Arias spune că este de galben. Important este cum intri la minge. Își lasă piciorul drept. Când vede că îl calcă, nu retrage piciorul și îl caută. Este roșu clar”, a spus Iturralde despre intervenția lui Romero, citat de as.com.

„Intră cu talpa într-una dintre zonele unde poți provoca cele mai grave accidentări. Este o fază de VAR fără discuții…această intrare este și mai dură decât prima, te poate accidenta foarte rău”, a explicat Gonzalez despre intervenția nesancționată a lui Lee.

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Jose Mourinho a explodat la adresa arbitrajului după eșecul cu Atletico Madrid

„Arbitrul (n.r – Ortiz) nu avea experiența necesară pentru a conduce un astfel derby. Are 41 de ani. Este un arbitru foarte slab, care a oficiat doar la meciuri de calibru mic. Felicitări comisiei de arbitraj pentru această delegare. Însă domnul Trujillo (n.r – arbitrul din camera VAR) are un istoric în ceea ce privește meciurile lui Real Madrid – în Cupă, cu Girona, cu Osasuna. Este un arbitru VAR cu un istoric bogat. La Las Rozas (n.r – sediul Comisiei de Arbitrii) nu există presiune. Sau poate că există?

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Dacă ni se permite să concurăm în condiții de egalitate, o vom face. Nu vreau să spun că totul a fost măsluit, vreau să cred că ei greșesc. Că, prin numirea unui oficial de 41 de ani și a altuia cu un istoric potrivnic echipei Real Madrid, Comitetul a făcut o greșeală”, a declarat furios Jose Mourinho după eșecul cu Atletico.

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Jose Mourinho și Real Madrid, deficit de 6 puncte față de liderul Barcelona!

În urma rezultatului înregistrat duminică pe Estadio Metropolitano, „los blancos” au rămas la borna cu numărul 15 și au coborât pe locul 4 din Spania. Atletico a urcat pe locul 2, cu 16 puncte, iar lider este Barcelona, care are număr maxim de puncte după primele șapte etape (21). Podiumul este completat acum de Betis, care a i-a egalat în clasament pe „los colchoneros”.

Campionatul Spaniei se va întrerupe odată cu meciurile echipelor naționale, iar echipa lui Jose Mourinho va reveni în acțiune abia pe 10 octombrie, atunci când va primi vizita celor de la Villarreal. În aceeași zi, Atletico va da piept cu Alaves, în deplasare.