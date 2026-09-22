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Valeriu Bordeanu a preluat echipa Stelei Under-15. Fostul fundaș stânga în vârstă de 49 de ani, care a fost ani buni secundul lui Dan Petrescu, a vorbit pentru FANATIK despre noua provocare pe care a ales-o.

Valeriu Bordeanu, fostul colaborator al lui Dan Petrescu visează să fie antrenor principal la Steaua

După ce a lucrat alături de Dan Petrescu la Al-Arabi, Jiangsu Suning, Kuban Krasnodar, Al-Nasr Dubai, CFR Cluj, Guizhou Hengfeng, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors, Valeriu Bordeanu a decis să se întoarcă la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, Steaua București și unde a reușit să câștige un titlu de campion în 2001.

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Valeriu, de ce ai ales să vii la Steaua?

– Am fost aproape 11 ani secundul lui Dan Petrescu și după ce am terminat în Coreea de Sud am decis să iau o pauză. Era prea mult și am decis să mergem pe drumuri separate. Eu am vrut să fac o pauză și în ultimii doi ani pur și simplu m-am odihnit și m-am uitat la meciuri. Îmi place mult să urmăresc SuperLiga și îmi doresc pe viitor să fiu antrenor principal.

Valeriu Bordeanu a fost dorit și de Rapid

Și?

– Am avut niște discuții cu Vasile Maftei să vin la Rapid, dar George Ogăraru m-a dorit mult să vin la academie la Steaua. A fost foarte insistent și m-a convins să vin. Am găsit oameni extraordinari aici și mă simt bine la Steaua.

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Cum te simți să revii la Steaua?

– Chiar mă gândeam că m-am întors în Ghencea după 28 de ani, când am intrat prima oară pe terenul 6 la antrenament. M-au încercat niște sentimente când am intrat în bază după atâta timp… Wow, a fost ceva fantastic, stadionul e extraordinar. Am preluat echipa de U15 și e o grupă bună. Încerc să le transmit din experiența mea că am jucat și eu la Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova și să îi fac să înțeleagă ce înseamnă să câștigi trofee, să faci performanță.

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Ce spune despre tinerele talente din Ghencea

Mai sunt juniori de valoare la Steaua?

– Chiar am urmărit foarte bine grupele colegilor mei și am văzut la cei mai mari că sunt copii destui care consider că au viitor la Steaua, plus că au antrenori foarte pregătiți. Academia Stelei a produs mulți jucători importanți, dar cred că se investește prea puțin, mai trebuie atrași sponsori, dar atât este bugetul.

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Știu că s-a întâmplat în ultimele 3 luni ca părinții să plătească deplasările copiiilor…

– Părinții mai participă, dar nu plătesc nicio taxă către club, mai suportă costuri uneori prin deplasări, dar echipamentul și deplasarea le asigură Steaua.

Valeriu Bordeanu, gata să dea o mână de ajutor în cazul unei plecări a lui Daniel Oprița

Te doare situația în care se află prima echipă?

– Normal, să ai un asemenea stadion și să nu poți să promovezi, condiții bune, nu e ușor. Un asemenea brand ar trebui să fie în prima ligă fără doar și poate, să facă performanță.

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Daniel Oprița a fost aproape de plecarea de la Steaua și fanii își făceau griji că nu se va găsi un antrenor. Tu ai și licența PRO…

– Sigur că aș lua în calcul dacă aș fi solicitat, dar nu ca antrenor secund pentru că îmi doresc să fiu principal. Am coborât la juniori să o iau treptat, așa cum a făcut și Cristi Chivu și alții. E mai bine să cobori și apoi să urci când e momentul. Am discutat și cu Daniel Oprița și i-am spus să aibă încredere că situația echipei se va îmbunătăți.

Valeriu Bordeanu, dezvăluiri despre Dan Petrescu

Ai avut o relație specială cu Dan Petrescu. A trecut prin momente grele…

– Pe această cale doresc să îi transmit multă sănătate și însănătoșire grabnică. Nu prea am mai ținut legătura, dar pentru că este un antrenor important și a realizat multe în fotbal.

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la Dan Petrescu?

– Chiar dacă nu vom mai colabora, pot spune că am învățat foarte multe lucruri. M-a impresionat modul în care gestionează situațiile critice, organizarea, profesionalismul și puterea de muncă pe care o are. Efectiv muncea peste 10 ore pe zi! Trăiește doar pentru fotbal.

Amintirea care face cât toate cele 5 titluri luate alături de Petrescu la CFR Cluj

Crezi că faptul că se consumă atât de mult pe bancă și stresul prin care a trecut i-a afectat starea de sănătate?

– Nu vreau să îmi dau cu părerea, dar se consuma foarte mult, suferea și era foarte implicat, deci posibil să fi produs ceva în organismul lui. Era afectat în momentele grele și încerca mereu să găsească cele mai bune soluții.

Care e cea mai frumoasă amintire trăită alături de Dan Petrescu?

– Cred că cel mai fericit și mândru că sunt român a fost când am câștigat Cupa Chinei în 2019. A fost extraordinar, mai ales că atunci campionatul chinez era foarte puternic. Cu siguranță aș pune pe primul loc acest trofeu.

Ați luat împreună 5 titluri la CFR Cluj…

– Bineînțeles cele 5 titluri cu CFR Cluj, mai ales maniera în care am câștigat primele două campionate și am reușit să avem cea mai bună apărare, iar asta înseamnă ceva.

Cele mai emoționante momente la Steaua și povestea uluitoare a transferului în Ghencea

Ce amintiri ai de la Steaua?

– Debutul în Ghencea la un meci cu Rocar, dubla cu West Ham, când i-am băgat pe englezi în nămol până la glezne, sunt multe amintiri, chiar dacă eu nu am fost un jucător extraordinar. Mi-am adus aminte de singurul gol pe care l-am marcat la Steaua din lovitură liberă cu LASK Linz. De obicei bătea Laurențiu Roșu, dar Lăcătuș l-a trimis de acolo și m-a pus pe mine. Mingea a fost deviată de doi apărători din zid și a intrat în poartă. A fost important pentru că primisem gol rapid în Austria. Eu am cărat pianul mai mult. Când am intrat în vestiar erau Belodedici, Lăcătuș, domnul Ienei, Miu, Baciu, Ritli, nume importante și m-a marcat asta.

Cum ai ajuns de la Iași la Steaua?

– Ion Moldovan, fostul jucător al lui Dinamo, era antrenor la Iași. Fostul lui preparator fizic a ajuns la Steaua și le-a spus că e un jucător care aleargă foarte mult și că nu am plămâni. Erau mai mulți jucători în probe la Steaua. Am plecat cu șofer la 11 noaptea din Iași și am ajuns la 6 dimineața la stadion. Am stat în cameră, nu am avut curaj să ies nici să mă duc la micul dejun. Mi-au adus echipamentul în cameră și nici n-am îndrăznit să cobor în vestiar. S-a făcut un antrenament și am început să alerg cât am putut eu. Am văzut că nu m-a băgat nimeni în seamă și am decis să plec din București.

Cum adică?

– M-am urcat în mașină, ieșisem din București și mă sună domnul Viorel Păunescu: ‘Hai să vii la birou să discutăm. Unde ești?’. I-am zis că plecasem deja. Aveam 22 de ani și m-au întrebat ce pretenții am și am spus că nu am niciuna. Și nici nu mi-au dat nimic. Am avut salariu 2.000 de dolari pe an în primul sezon, dar nu conta. Eu eram mulțumit că sunt la Steaua. Apoi am început să joc în al doilea an și contractul rămânea la fel, dar la mine nu a contat. Chiar dacă nu am fost un jucător reprezentativ, Steaua a însemnat foarte mult.

Mesaj pentru Marius Baciu, colegul de la Steaua și ce șanse dă FCSB-ului la titlu

Ce părere ai despre de la FCSB? Ați fost colegi…

– Nu vreau să comentez foarte mult pe tema asta. Chiar am vrut să îl sun când am aflat că va merge acolo.

Cum vezi lupta la titlu?

– Cred că Rapid va avea un cuvânt greu de spus anul acesta. Îmi place jocul lor și în Giulești nu cred că pot fi bătuți de cineva. Dinamo poate intra în top 3, dar nu știu dacă au forța să se bată la titlu.