Sport

După 10 meciuri la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu: „Până atunci rămâne!”

FCSB a suferit primul eșec din acest sezon de SuperLiga în fața lui CFR Cluj. Gigi Becali a vorbit despre soarta antrenorului Marius Baciu.
Mihai Dragomir
26.08.2026 | 11:10
Dupa 10 meciuri la FCSB Gigi Becali ia decis soarta lui Marius Baciu Pana atunci ramane
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Gigi Becali a spus cât mai stă Marius Baciu pe banca tehnică a FCSB-ului. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a părăsit prematur cupele europene în acest sezon și a rămas să se concentreze pe campionat. Primul eșec al bucureștenilor pe plan intern a venit în etapa cu numărul 6, după 0-1 pe terenul lui CFR Cluj. Gigi Becali a spus ce se întâmplă de acum înainte cu antrenorul Marius Baciu.

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Marius Baciu a venit la FCSB la finalul sezonului trecut, având misiunea de a califica echipa în Conference League după baraje. Tehnicianul a reușit acest lucru, dar aventura europeană a „roș-albaștrilor” s-a încheiat încă din turul 2, fiind eliminați de letonii de la FK Auda. Acum, fosta campioană a României se dedică total competiției interne, unde a suferit primul eșec.

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După ce a urlat în direct la FANATIK SUPERLIGA că vrea locul 1, Gigi Becali a vorbit ulterior despre soarta lui Marius Baciu la echipa sa. Latifundiarul din Pipera a spus exact până când îl mai lasă pe tehnician să demonstreze că merită să continue pe bancă. „Nu pot să îmi bat joc de un om și să îl arunc ca pe o măsea stricată. Dacă fac asta, mă bate pe mine Dumnezeu. Până în iarnă va rămâne omul. Să vedem dacă avem rezultate”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Cum a reacționat Marius Baciu după ce suporterii FCSB-ului i-au cerut demisia

Veniți în număr mare la Cluj, ultrașii de la Peluza Nord și-au încurajat echipa favorită tot meciul, însă la final au trecut la scandări împotriva lui Marius Baciu. Aceștia nu au putut suporta eșecul în fața formației aflate în insolvență și i-au cerut demisia antrenorului.

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Reacția tehnicianului a venit imediat după fluierul final. „N-am auzit reacția fanilor, sunt supărați, n-am niciun fel de problemă, îmi continui munca. Dacă va fi vreo decizie, mă supun, fără nicio problemă. Domnul Becali poate să decidă multe lucruri, e patronul echipei, n-am să comentez ce spune el la televizor”, declara Marius Baciu după 0-1 cu CFR Cluj.

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FCSB se află pe locul 2 după primele 6 etape, având 11 puncte. Bucureștenii urmează să joace duminică, 30 august, contra celor de la UTA, de la 21:00, în cadrul etapei cu numărul 7.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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