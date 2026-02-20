După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase ori pe zi”

ADVERTISEMENT

E unul dintre cei mai buni sportivi din toate timpurile, dar e discret cu viața amoroasă. Jelena, soția lui Novak Djokovic, a oferit un detaliu inedit, la 12 ani de la căsătoria cu celebrul jucător de tenis, în vârstă de 38 de ani.

Detaliu unic din căsnicia lui Novak Djokovic cu Jelena

Novak Djokovic a primit un , care consideră că este un adevărat idol în țara sa natală, Serbia. În prezent, acesta locuiește în Grecia.

ADVERTISEMENT

Celebrul tenismen sârb e discret în planul sentimental și vorbește rar despre familia sa. În schimb, Jelena, partenera jucătorului de tenis a decis să facă public un amănunt despre viața sa privată.

A povestit celor care o admiră ce se întâmplă în cuplu, la 12 ani de când au făcut nunta. Soția tenismenului a subliniat că a avut parte de multe nopți nedormite, precum și epuizare și provocări de rutină.

ADVERTISEMENT

A reușit să cucerească publicul cu detaliile pe care le-a scos la iveală. Jelena Djokovic recunoaște că este o persoană dificilă atunci când nu se odihnește cum trebuie. Acest lucru îl face pe Novak Djokovic să răbufnească.

ADVERTISEMENT

„Când nu dorm, devin agitată, soțul meu divorțează de mine de șase ori pe zi”, a spus soția lui Novak Djokivic, într-un LIVE cu cei care o urmăresc în mediul virtual, conform .

„E mai ușor să câștigi un Grand Slam decât să intri în acest live al tău”, a intervenit jucătorul de tenis, în timpul discuției, spre amuzamentul celor care ascultau informații din viața cuplului.

ADVERTISEMENT

Ce a scos la suprafață soția lui Novak Djokovic

„Nu mi-am adormit niciodată copiii în brațe, pentru că moașele m-au sfătuit să evit asta. Fiecare părinte are propria abordare și asta e în regulă, dar pentru mine a fost mai natural să las copilul să adoarmă singur.

Totuși, asta nu înseamnă că mai târziu nu te vor ruga să-i ții în brațe. De exemplu, Tara știe și astăzi cum să ceară asta”, a completat Jelena Djokovic, mai arată sursa menționată. Femeia este o mare susținătoare a sârbului.

Frumoasa vedetă nu lipsește de la meciurile tenismenului cu care este căsătorită de 12 ani. Au împreună doi copii, Stefan (11 ani) și Tara (8 ani), alături de care postează mereu imagini în online. De fiecare dată fețele celor mici sunt acoperite cu emoticoane.